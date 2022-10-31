أفراح وسارة «راميتان ذهبيتان»

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حققت الراميتان أفراح عادل وسارة الحوال أولى الميداليات الذهبية الخاصة بمسابقات السيدات ضمن بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى الثالثة للرماية المتواصلة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي بمشاركة كبيرة.وتمكنت الرامية عادل من احراز المركز الأول لمنافسات سكيت والتي شهدت مشاركة كبيرة متقدمة على كل من زميلتيها ايمان الشماع التي جاءت ثانية محرزة الميدالية الفضية وشيخة الرشيدي التي احتلت المركز الثالث بالميدالية البرونزية.بدورها نالت الرامية الحوال الذهب بعد فوزها بالمركز الأول لمنافسات تراب في حين احرزت الرامية فاطمة فوزي المرتبة الثانية والميدالية الفضية بينما حصدت الرامية شهد الحوال المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي هذا الصدد أعربت الرامية أفراح عادل عن فرحتها الغامرة بتحقيق لقب هذه البطولة الكبيرة التي تحرص جميع الراميات الكويتيات للظفر بها كونها من البطولات الكبرى التي يقيمها النادي سنويا مثنية على جهود المتميزة لنادي الرماية بتنظيم المسابقات بصورة جيدة.وأضافت أن المعسكر الخارجي الذي أقامه النادي لراميات المنتخب الكويتي في كرواتيا بالفترة الماضية كان له أثر طيب بتحقيقها وزميلتها لارقام عالية في المسابقة التي اتسمت بالقوة والندية في كل مراحلها مهنئة جميع الفائزات في المسابقتين.

وكانت منافسات فئة الناشئين التي أقيمت على ميادين النادي فرع الجهراء شهدت فوز الرامي تركي المطيري بالميدالية الذهبية لمسابقة البندقية (ضغط هواء 10 أمتار) تلاه زميله سالم دهش الذي حل ثانيا فيما ذهب المركز الثالث لعبدالرحمن العنزي.وتمكن الرامي علي سليمان من الحصول على الميدالية الذهبية لمسابقة رماية المسدس (10 أمتار هواء) فيما حل في المركز الثاني الرامي يوسف العربيد لينال الفضة في حين جاء الرامي بندر الشمري في المركز الثالث ليحصل على البرونزية.

