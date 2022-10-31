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البوص والعتيبي والرياحي تدربوا مع الأصفر


شارك لاعب الوسط سلمان البوص والمدافع عبدالله العتيبي والمهاجم أحمد الرياحي في تدريبات القادسية الجماعية أول من امس على ستاد محمد الحمد بعد تعافيهم من الإصابة، إذ يستعد الأصفر لخوض مواجهة التضامن يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثامنة من الدوري الممتاز. وكان الرياحي قد خضع لفترة راحة بعد خروجه من المستشفى إثر تعرضه لضربة بالكوع على رأسه من لاعب كاظمة مبارك سعيد في لقاء الفريقين الذي أقيم الأربعاء الماضي ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ولي العهد. واحتفى لاعبو الأصفر وأعضاء الجهازين الفني والإداري أول من أمس بعودة الرياحي للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة. وأقام الفريق الأصفر احتفالا مبسطا على هامش الحصة التدريبية التي أقيمت مساء السبت.


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