الفزيع بطل «قفز الحواجز»

محلية

تُوج فارس نادي حولي عبدالرحمن الفزيع بلقب الجولة الأولى من النسخة الثانية لدوري اتحاد الفروسية لقفز الحواجز.وتمكن الفزيع من تخطي الحواجز بأسرع الأزمنة 34.89 ثانية بعد جولة تمايز في شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 140 سم، متفوقًا على الفرسان علي الخرافي وغازي الجريوي وعبدالله العوضي وعناز العناز.

وعلى ارتفاع 130 سم، جاء فارس نادي الكويت للفروسية علي الخرافي أولا، فيما تصدرت الفارسة ماريا بوشهري الشوط السابع على ارتفاع 120 سم، وفاز الفارس حسين الخرافي بالشوط السادس على ارتفاع 110 سم.

وشهدت منافسات اليوم الأول من البطولة، فوز الفارس عبدالرحمن الفزيع بصداره الشوط الخامس على ارتفاع 130-135 سم، متقدمًا على الفرسان، علي الخرافي وراكان الحساوي وشاكر الكاظمي وغازي الجريوي.

وفازت الفارسة نادية المطوع بالمركز الأول على ارتفاع 120-125 سم، فيما نجح الفارس شملان الرومي في الفوز بالمركز الأول على ارتفاع 110-115 سم، وتمكنت النجمة تالا بركات من الفوز بالمركز الأول على ارتفاع 100-105 سم.

