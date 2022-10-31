الكويت والقادسية في «طائرة الاتحاد»

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يخوض الكويت مواجهة قوية أمام القادسية في الـ 07:00 مساء اليوم على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة التاسعة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة والتي تشهد 3 مواجهات أخرى تجمع كاظمة مع برقان في الـ 05:00، على الصالة ذاتها، فيما يلعب العربي مع الشباب في الـ 06:00 على صالة الأخير، والجهراء مع الصليبخات في الـ 06:30 على صالة نادي كاظمة. ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة، يأتي بعده كاظمة بـ 17 نقطة، ثم القادسية 14 نقطة، والجهراء 10 نقاط، يأتي بعده العربي 9 نقاط، والساحل 7 نقاط، ثم برقان 5 نقاط، والصليبخات 4 نقاط، وأخيراً الشباب دون رصيد من النقاط. ويشارك في البطولة 9 أندية بعد انسحاب التضامن واليرموك لعدم جاهزيتهما، وهي تقام بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الاربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية. وستكون مباراة الأبيض مع الأصفر الأبرز في الجولة نظراً لتقارب مستوى الطرفين ولرغبتهما في تحقيق الانتصار وتعزيز مركزيهما في مقدمة الترتيب.