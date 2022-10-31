القادسية احتفظ بدرع التفوُّق العام للسباحة

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حقق نادي القادسية وللمرة الثانية على التوالي درع التفوق العام للسباحة عن جدارة واستحقاق بعد أن سيطر سباحوه على معظم المراكز الأولى سواء في كأس الاتحاد أو البطولة العامة للعبة متصدرين بذلك جدول الترتيب العام لمختلف السباقات والمراحل السنية برصيد 2057 نقطة تاركين المركزين الثاني والثالث للكويت والعربي على التوالي. وتوج أبطال القادسية بـ 7 كؤوس مختلفة بعدما ظفروا بالمراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية فعلى صعيد الفريق العمومي فقد حقق البطولة العامة لهذه المرحلة للمرة الرابعة على التوالي بعدما تربع على صدارة جدول ترتيب البطولة، مضيفاً البطولة إلى كأس الاتحاد، وكذلك الحال بفريق 15-17 سنة الذي ظفر بلقب البطولة العامة للمرة الثانية على التوالي والمركز الأول في كأس الاتحاد وهو المركز الذي حققه أيضا فريق 10 سنوات في البطولتين بينما حقق فريق 9 سنوات المركز الاول في كأس الاتحاد. بدوره أثنى مدير الألعاب المائية فيصل أبو الحسن على ما قدمه سباحو النادي في كافة السباقات والفئات المختلفة ومشيداً بتعاون أولياء أمورهم الدائم وبدور الأجهزة الادارية والفنية مع الفرق، ومهديا هذا الانجاز الى رئيس مجلس ادارة نادي القادسية الشيخ خالد الفهد. واشاد ابو الحسن بالدعم والاهتمام المتواصلين للألعاب المائية بنادي القادسية من قبل نائب رئيس النادي الشيخ فهد طلال الفهد وامين السر العام مدير عام الألعاب المائية حسن أبو الحسن ومن كافة اعضاء مجلس ادارة النادي مختتما حديثه بأن نادي القادسية سيبقى متشبثاً بزعامة الألعاب المائية كونه النادي الأكثر تحقيقا للألقاب والبطولات في العابها المختلفة.