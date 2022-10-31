الكل يتخبط بنظام الاحتراف «الكويتي»!

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قرأت قبل يومين خبراً مفاده «أن رئيس لجنة الشباب بمجلس الامة النائب الفاضل مهند الساير قد اجتمع لمناقشة الوضع الرياضي ووضع آلية للتعامل مع الاخفاقات التي أصبحت عنواناً للرياضة الكويتية يتغنى بها من يحب ان يسيء او يتدرب او يتعلم ادارة الشؤون الرياضية بأسلوب خطأ». فمن ضمن اجندتهم القادمة مناقشة وضع نظام الاحتراف الذي يطبق في الكويت وكيفية تحسين صورته واسلوب تطبيقه وانهم يفكرون في تعديل قانون الرياضة الذي اصبح ثوبا بالياً يتم ترقيعه بقطعة قماش من فترة لاخرى لا تناسب لونه وشكله «تفهم ما تفهم... مو مشكلتي». الاخوة الاعزاء نواب لجنة الشباب في مجلس الامة المحترمين اسمحوا لي أن اضع امامكم عبارة تم التفكير بها من خلال خبرتي الرياضية والعلمية والمهنية في مجال كرة القدم كـ (لاعب – مدرب – محاضر – عضو باتحاد القدم والنادي العربي واللجنة الاولمبية) اي نظام احتراف تكون الدولة مسؤولة عن تمويله وادارته... فاشل فاشل فاشل (تابعوا ما يحدث في الدوريات العربية المشابهة). الاحتراف يعني «مهنة» كالمهن التي يعترف بها ديوان الخدمة المدنية والاتحادات القارية والدولية واللجنة الاولمبية الدولية... من يموله هم ملاك الاندية بأسلوب تجاري بحت... إلخ، ففي الكثير من الدول تطبق عليهم نظام الضرائب..؟ لانهم يربحون مبالغ طائلة من الاحتراف بكرة القدم او الفوتبول او كرة السلة الاميركية... وفي بعض الدول يتم ادراج هذه الاندية ببورصة المال... إلخ. الاخوة نواب لجنة الشباب ما يحدث عندنا كلام على ورق ونظام تحفيز «مكافآت مالية شهرية ثابتة...؟ وليس كمحترفين في المستوى الذي نشاهده خلال بعض البطولات العالمية. وسبب هذا الوضع راجع لسوء ادارة «مهنة الاحتراف الرياضي» فاتحاد القدم المعين مؤخرا اصدر قراراً باحتراف جميع اللاعبين الذين سيشاركون في دوريهم بقرار ورقي ملزم؟ لم نسمع اي رأي لهيئة الرياضة عنه؟ ومن ثم تصدر الهيئة قرار تحفيز او دعم الاحتراف في بعض الالعاب الرياضية العالمية والعاب اخرى تتبع اللجنة الاولمبية الكويتية (ليس من مهامها) يطبق عليهم قرارات متشابكة ومتعارضة مع من يصدر قراراً بشأن اسلوب تطبيق الاحتراف بكل لعبة حسب ما يراه مناسبا... فوضى تعودنا عليها خلال عشر سنوات ماضية؟ نحن مع اهتمام الدولة بهذا الشأن وفعلا نحتاج لقانون يحدد اسلوب تطبيق الاحتراف ويكون من اهم بنوده فتح باب الاستثمار في هذه الاندية للتحول الى قطاع رياضي تجاري وان يتم تغيير ادارة الاندية الى نظام شركات تكون الحكومة مساهمة فيها بنسبة محددة حفاظا على مقدرات الدولة من منشآت واراضٍ (املاك الدولة). يجب ان يكون الاحتراف : احترافا حقيقيا وليس ورقيا وبالعافية فليس صحيحا ان كل الاندية تستطيع ان تتحول الى كيان تجاري بغمضة عين فيما عدا ثلاثة الى اربعة اندية فقط... رؤية لجنة الشباب قد تكون صائبة ولكنها يجب ان تدرس الامر بعناية وعلى اسلوب تفكيرها في كيفية دعم الرياضة وانتقالها الى كيان رياضي تجاري... والله من وراء القصد.

