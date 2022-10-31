فضية تاريخية للكويت في «أولمبياد السيارات»

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حقق النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية إنجازاً كبيراً في رياضة السيارات بعد أن أحرز سائقه علي مخصيد الميدالية الفضية في سباق الدرفت باحتلاله المركز الثاني ضمن النسخة الثانية من دورة ألعاب رياضات السيارات التي ينضمها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) على حلبة «بول ريكارد» الدولية في مدينة مرسيليا الفرنسية خلال الفترة من 26 حتى 30 أكتوبر الحالي.

وجاء مخصيد ثانياً بعد السائق اللاتيفي كريستابس بلوس الذي أحرز المركز الأول بعد منافسة شرسة بينهما، حيث تعادل الاثنان في السباق النهائي، مما اضطر الحكام إلى إعادة السباق مرتين بسبب أخطاء من المتسابق اللاتفي في جولة الإعادة.

وتعتبر هذه الميدالية الأولى من نوعها للكويت على المستوى الدولي لرياضة المحركات، وهو إنجاز كبير رُفع خلاله علم البلاد في هذا المحفل العالمي الذي يشارك فيه 462 متسابقاً يمثلون 72 دولة في 16 لعبة تمثل أولمبياداً خاصة لرياضة المحركات.

وشاركت الكويت في البطولة بوفد يرأسه حمد معرفي المدير العام النادي الدولي الكويتي، ويضم الإداريين ناصر الحاي، وحمد الفيلكاوي، ومحمد العامر، والمتسابقين علي مخصيد في فئة الدريفت، وفهد الخالد في فئة الكارتنغ، وراشد الرشدان في فئة (Esport).

وأهدى مخصيد هذا الإنجاز إلى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد، معرباً عن فخره بهذا الإنجاز الذي يتحقق للمرة الأولى في تاريخ رياضة السيارات، ومتوجهاً بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة على دعمها الكبير وتوفيرها كل الإمكانات المتاحة لوفد الكويت المشارك في هذا الحدث العالمي.

وكان مخصيد قد شارك في النسخة الأولى من الدورة التي أقيمت في إيطاليا عام 2019 وسجل حضوراً قوياً في سباق الدرفت بعد أن تجاوز التصفيات وبلغ الدور النهائي قبل أن يحرمه العطل الفني الذي أصاب سيارته وسوء الأحوال الجوية من الوصول إلى المراكز الأولى.

