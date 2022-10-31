لماذا العداء الأميركي للمملكة؟!

الاخيرة

هناك سياسة أميركية يصعب فهمها تمارس خاصة من الإدارات الديموقراطية المتعاقبة يعكسها ما قاله السيناتور الديموقراطي الشهير باتريك مونيمان وملخصه «أن تعادي الولايات المتحدة قضية غير مريحة «وقد تكون مربحة» أما أن تكون صديقاً وحليفاً تاريخياً لأميركا فقضية شديدة الخطورة»، وقد قال ذلك بعد تخلي أميركا المفاجئ عن حلفائها من دول وأنظمة دون سابق إنذار عبر العقود الماضية...

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بالمثل يصعب فهم تكرار المواقف العدائية للإدارة الأميركية الحالية للشقيقة المملكة العربية السعودية التي كان لها الفضل الأول في عدم سقوط منطقة الشرق الأوسط في يد الشيوعية إبان حقب الخمسينيات والستينيات وهزيمة الاتحاد السوفييتي بعد غزوه لأفغانستان في أواخر السبعينيات حتى نهاية الثمانينيات ثم تسخير المملكة أرضها وماءها وسماءها لقوات التحالف الدولي لهزيمة الطاغية صدام وتحرير الكويت ومنعه من السيطرة على مصادر الإنتاج النفطي في العالم...

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آخر محطة:

1- لا يوجد مبرر واحد لاستقصاد الإدارة الأميركية الحالية لحليفها التاريخي المملكة العربية السعودية بالعداء بأعذار واهية ففي الشأن النفطي لا يمثل إنتاج المملكة من النفط إلا ما يقارب 10% من الإنتاج العالمي، كما أن القرارات في منظمة «أوبك بلس» تسأل عنه 23 دولة وليست دولة واحدة هي المملكة...

2- يتبقى أن خفض الإنتاج به مصلحة استراتيجية للاقتصاد العالمي وللدول المستهلكة فالنفط ثروة ناضبة وزيادة الإنتاج سيعني نضوب حقول ومخزونات نفطية آجلاً أو عاجلاً ما سيرفع سعره حينها إلى أرقام قد تتسبب بتدمير وإفلاس كثير من دول العالم.

