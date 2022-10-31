وزير الإعلام عاد الفنان المنيع: «الله يحفظك ويشافيك يا يبا»

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عاد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، أمس الفنان القدير محمد المنيع داخل المستشفى، للاطمئنان على صحته إثر تعرضه أخيراً لوعكة صحية بدأ بالتشافي منها تدريجياً.

وأظهر مقطع مصور للزيارة حديثاً ودياً بين الوزير المطيري والفنان المنيع دعا فيه للأخير بتمام الشفاء قائلاً: «الله يحفظك ويشافيك يايبا».

وأكد الوزير المطيري ان المنيع من الفنانين الكبار الذين يعتز بهم الجميع.

وقد ثمن الفنان المنيع زيارة وزير الاعلام له في المستشفى وقال: أشكر وزير الاعلام على مواقفه الانسانية وحرصه على زيارتي والاطمئنان على صحتي عقب العارض الذي ألم بي أخيراً.

كما ثمن عبدالعزيز نجل الفنان القدير محمد المنيع زيارة وزير الاعلام والثقافة وتقدم له بالشكر على تلك البادرة من خلال الزيارة التي قام بها.

