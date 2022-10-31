العب مع ميسي على «ببجي» في نوفمبر

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أعلنت لعبة «ببجي موبايل» الشهيرة عن شراكتها الجديدة مع نجم كرة القدم ليونيل ميسي، التي من خلالها ستجلب ميسي إلى أحد العابها.وستحتفل «ببجي» قريبًا كجزء من تحديث إصدار 2.3 في شهر نوفمبر بمسيرة لاعب كرة القدم الأرجنتيني حيث ستجلب النجم إلى أجهزة اللاعبين في جميع أنحاء العالم وستكون لعبة «باتل رويال» الوحيدة التي تتعاون رسميًا مع ميسي.

وقال ميسي «لطالما كانت ألعاب الفيديو جزءًا كبيرًا من حياتي، فأنا أجدها مفيدة للاسترخاء والاستمتاع بوقتي خارج أوقات التدريب وللتواصل مع زملائي وأصدقائي وعائلتي. ولعبة «ببجي» موبايل ممتعة للغاية وأنا من ضمن ملايين المعجبين بها في جميع أنحاء العالم. وأشعر بالفخر بتعاوننا وأرغب بدعوة جميع اللاعبين للانضمام إليّ في ببجي موبايل».

من جانبه قال رئيس قسم نشر لعبة «ببجي» لدى شركة «تنسنت غيمز» فينسينت وانغ «نحن محظوظون للغاية لانضمام نجم رياضي عالمي إلى ببجي موبايل. ولأننا نعلم أنّ العديد من لاعبي ببجي موبايل هم من عشاق كرة القدم أيضًا، لا يسعنا الانتظار للاحتفال بهذه الرياضة في اللعبة ونشر أجواء الكرة بين جماهير اللعبة الجُدد».

وميسي أحد أهم لاعبي كرة القدم، ويراه الكثيرون على نطاق واسع أنه أحد أعظم اللاعبين في العالم. وتمكن من الفوز بالكرة الذهبية 7 مرات والحذاء الذهبي الأوروبي ست مرات. وهو معروف أيضًا بجهوده الخيرية في قضايا الأطفال العالمية مثل عمله مع «اليونيسيف».

