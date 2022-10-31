استقبال «تأهيل» «كورنيش الجهراء» و«التعليمي الثقافي»

وطن النهار

أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن دوران عجلة مشاريع البلدية التنموية حيث سيتم البدء في استقبال طلبات التأهيل المسبق لمشروعي «كورنيش الجهراء» والمركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الاحمد اعتبارا من اليوم الاحد.

ودعت البلدية الشركات الراغبة من المستثمرين في التأهيل المسبق بشأن تصميم وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)، بدءا من أمس الاحد وحتى 2-3-2023، وكذلك طلبات التأهيل المسبق بشأن تصميم وترخيص وانشاء وصيانة وادارة واستثمار مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الاحمد، بدءا من أمس الاحد 30-10-2022 حتى 29-12-2022.

وبينت أن طلبات التقديم ستكون عبر موقعها الالكتروني الرسمي لدفع رسوم كراسة التأهيل وقدرها 200 دينار كويتي فقط لاغير.‏

