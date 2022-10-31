loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

عبر موقع البلدية الإلكتروني

استقبال «تأهيل» «كورنيش الجهراء» و«التعليمي الثقافي»


أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن دوران عجلة مشاريع البلدية التنموية حيث سيتم البدء في استقبال طلبات التأهيل المسبق لمشروعي «كورنيش الجهراء» والمركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الاحمد اعتبارا من اليوم الاحد.
ودعت البلدية الشركات الراغبة من المستثمرين في التأهيل المسبق بشأن تصميم وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش)، بدءا من أمس الاحد وحتى 2-3-2023، وكذلك طلبات التأهيل المسبق بشأن تصميم وترخيص وانشاء وصيانة وادارة واستثمار مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الاحمد، بدءا من أمس الاحد 30-10-2022 حتى 29-12-2022.
وبينت أن طلبات التقديم ستكون عبر موقعها الالكتروني الرسمي لدفع رسوم كراسة التأهيل وقدرها 200 دينار كويتي فقط لاغير.‏


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة