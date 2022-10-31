إطلاق حملة تنظيف الشواطئ نوفمبر المقبل

وطن النهار

أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة مشاركتها في حملة تنظيف الشواطئ السنوية التي تحمل شعار (السلاحف البحرية) وتنظمها سنوياً بالتعاون مع السفارة والجمعية اليابانية والهيئة العامة للبيئة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والفرق والمجاميع التطوعية، جاء ذلك خلال استقبال د. وجدان العقاب رئيس الجمعية، وبحضور عضو مجلس الادارة جنان بهزاد، وفد السفارة اليابانية للتنسيق على الخطوط العريضة لتنظيم الحملة هذا العام والتي تشارك الجمعية في تنظيمها منذ انطلاقها عام 2000.

وأكدت د. وجدان العقاب أن «الفعالية ستقام يوم 19 نوفمبر المقبل والمشاركة في تنظيم الحملة تأتي من خلال مسؤوليتها المجتمعية الهادفة إلى تعزيز العمل التطوعي، خصوصا في مجال حماية البيئة من التلوث»، مشيرة إلى أن «الحملة تنظم سنويا بالتعاون مع الجمعية اليابانية بهدف إحياء العمل التطوعي، وأن عدد المتطوعين من فرق ولجان الجمعية وطلبة المدارس يزداد سنوياً»، معتبرة أن «تنظيم الحملة وإن كان رمزيا إلا أن الرسالة التي تصل للجميع هي أهمية الحفاظ على موارد البيئة ونظافتها».

وأشادت العقاب بالمشاركة الواسعة من الجهات والأفراد، لافتة إلى «حرص شرطة البيئة وإدارة الطوارئ الطبية والعديد من الجهات الحكومية والمجاميع التطوعية على المشاركة في إنجاح عملية تنظيف الشواطئ بعنوان (عملية السلاحف) المعنية بإلقاء الضوء على مخاطر النفايات البلاستيكية على السلاحف البحرية كونها تشكل ضررا أصيلا على الحياة الفطرية بالبحار».

