الجامعة نظمت «الحفائر الآثارية» لطلبة «مساند الآثار»

وطن النهار

بحضور القائم بأعمال عميد كلية الآداب د. عبدالله الهاجري نظم قسم التاريخ والآثار تدريبات الحفائر الآثارية لطلاب وطالبات مساند الآثار بإشراف د. أحمد سعيد، وذلك ضمن إطار موسم تدريبات عملية التنقيب في منطقة شرق، وشهدت التدريبات مشاركة من قطاع المتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

والجدير بالذكر أن التدريبات استُؤنفت هذا العام بعد توقف بسبب جائحة كورونا، حيث بدأت التدريبات منذ عام 2015 ويعد هذا الموسم الثامن للتدريبات، كما أثمرت هذه الرحلة عن العديد من الاستكشافات الأثرية التي حصل عليها الطلبة، والتي ترجع أقدمها إلى أكثر من 80 عامًا ضمن أساسات المنازل المكتشفة.

وفي الختام تقدم كل من القائم بأعمال عميد كلية الآداب أ.د. عبد الله الهاجري وأ.د. أحمد سعيد بالشكر الجزيل للطلاب والطالبات على جهودهم وشغفهم، وكذلك لإدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب متمثلة بالدكتور سلطان الدويش.

