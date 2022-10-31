«صدى التعليمي» نظَّم لقاء لـ«زارعي القوقعة»

وطن النهار

أقام مركز «صدى التعليمي» المتخصص في رعاية وتأهيل الأطفال من فئة ضعاف السمع - زارع القوقعة (ندوة لأولياء الأمور) شارك فيها كل من الدكتورة مريم الغيث والاستاذة جنان المطوع اختصاصيتي النطق والسمع ورئيستي قسم التخاطب بمدرسة الرجاء الابتدائية للبنات، حيث تمت توعية أولياء الأمور والإجابة على تساؤلاتهم عن مستقبل أولادهم بعد تخرجهم من مركز صدى، وذكر نائب مدير مركز صدى التعليمي الاستاذة غناة الكندري أن المركز يحتضن الأطفال ضعاف السمع – زارع القوقعة منذ مرحلة الولادة إلى مرحلة رياض الأطفال، وذلك بالاعتماد على أحدث الدراسات والأبحاث العلمية ذات الصلة واستخدام التقنيات المساعدة لتعليم وتأهيل ضعاف السمع – زارع القوقعة، كما يحرص المركز على تقديم منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات التعليمية، والبرامج والأنشطة الهادفة ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والترفيهي، التي تقدمها نخبة من المختصين في كل المجالات كعلاج النطق واللغة، والعلاج بالعمل وعلم النفس والخدمات التعليمية،حتى تندمج هذه الفئة مع اقرانها في المدرسة كما يمكنهم الالتحاق بمدارس الرجاء الابتدائية بعد التخرج من مركز صدى التعليمي، حيث تعتمد المدرسة منهج وزارة التربية لهؤلاء الطلاب، لتأهيلهم لدخول الجامعات والمعاهد بعد مرحلة الثانوية. يعد مركز صدى التعليم أحد أبرز المراكز الرائدة والفريدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

