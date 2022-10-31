توزيع بسطات «سوق السلع الموسمية»

وطن النهار

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في فرع بلدية محافظة العاصمة ممثلة في مراقبة الأغذية والأسواق إجراء عملية قرعة علنية لتوزيع 84 بسطة لسوق السلع الموسمية في منطقة أسواق الري. وفي هذا السياق أوضحت مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة إيمان الكندري بأن آلية توزيع البسطات تتم بالقرعة العلنية من خلال عملية سحب الأسماء من الصندوق لإظهار المصداقية والنزاهة من قبل البلدية، وإن حق استغلال البسطات لمدة 6 أشهر فقط وفقا للشروط والضوابط الواردة في لائحة الأسواق العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (151/2006). وأشارت إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت للقرعة 585 طلبا، انطبقت الشروط والضوابط الواردة باللائحة على 572 من المتقدمين واستبعدت 13 طلبا لم تنطبق عليهم شروط وضوابط حق استغلال البسطات. ولفتت إلى أن عملية السحب والتنظيم تمت تحت اشراف ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية واعضاء من لجنة الأسواق بمشاركة من وزارة الداخلية ممثلة بمخفر سوق الجمعة في التنظيم وإجراء القرعة تم بالطلب من بعض الحاضرين القيام بعملية سحب الأسماء.