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الحضرم: تسكين المناصب في المؤسسات التعليمية


دعت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية وزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني إلى الإسراع في تسكين المناصب القيادية والإشرافية بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية. وقال أمين سر الجمعية الأستاذ بدر الحضرم في تصريح صحافي إن المؤسسات التعليمية والأكاديمية تعج بالعديد من المشكلات التعليمية والأكاديمية والإدارية والفنية بسبب عدم تعيين متخذ القرار بالأصالة في معظمها، مشيراً إلى ضرورة الاسراع في تعيين وكيل لوزارة التربية خلفا للدكتور علي اليعقوب الذي تقدم باستقالته، يكون على دراية بمشكلات «التربية» المتراكمة، وتسكين مديري المناطق التعليمية والمناصب الشاغرة بها.


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