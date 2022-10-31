الجامعة اعتمدت أسماء الفائزين بجوائز العام الأكاديمي

وطن النهار

اعتمد مدير جامعة الكويت الدكتور يوسف الرومي، توصيات اللجان العليا الخاصة بجوائز قطاع الأبحاث للعام الأكاديمي 2021/2022، والتي شملت جائزة الباحث المتميز وجائزة أفضل باحث من الشباب وجائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا. من جهته، أعلن القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للابحاث الدكتور علي المطيري، أسماء الباحثين، متمنياً لهم مزيداً من النجاح في المستقبل، معربا عن شكره لجميع أعضاء اللجان العليا لجوائز قطاع الأبحاث على كل ما بذلوه من جهود واضحة في دراسة وتقييم طلبات المرشحين. وأوضح أن الفائزين بجائزة الباحث المتميز للعام الأكاديمي 2021/2022 في مجال الآداب والعلوم الإنسانية، هم: الدكتور يعقوب يوسف الكندري من قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية كلية العلوم الاجتماعية، والدكتور تركي بادي الشمري من قسم التمويل والمنشآت المالية كلية العلوم الإدارية، والدكتور عمار حسن صفر من قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية. وذكر أن الفائزين في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية، هم الدكتور علي يحيى بومجداد من قسم الكيمياء كلية العلوم، والدكتور بدر شفاقة العنزي من قسم إدارة التقنية البيئة كلية العلوم الحياتية، وفاز بجائزة أفضل باحث من الشباب في مجال الآداب والعلوم الاجتماعية، الدكتورة هدى عباس المؤمن من قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية، والدكتورة مريم أحمد الكندري من قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وفي مجال العلوم الأساسية والتطبيقية فاز الدكتور عمار محمد بهمن من قسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة والبترول والدكتورة دانة نادر معرفي من قسم طب الأطفال كلية الطب.