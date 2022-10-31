المشعان قدَّم أوراق اعتماده سفيراً للبلاد لدى ليبيا

وطن النهار

قدم السفير زياد المشعان أوراق اعتماده سفيرا للكويت لدى ليبيا إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وقال المشعان: إنه نقل إلى المنفي تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء. وأكد المشعان بهذه المناسبة موقف الكويت الداعم لليبيا وكل ما تتخذه لحفظ وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وتحقيق تطلعات شعبها في السلم والتنمية والازدهار. وكان السفير المشعان قد قدم نسخة من أوراق اعتماده لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش.

