مهدي: قراءات خطأ في تقارير «الخطة الإنمائية»

وطن النهار

كشف أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي عن وجود قراءات خطأ وتحليلات تقوم بها بعض المؤسسات والقنوات الإعلامية تتعلق بتقارير متابعة خطة التنمية الصادرة من النظام الآلي في الأمانة .

وشدد المهدي خلال ورشة تعريفية يوم أمس عن تقرير المتابعة لخطة التنمية السنوية على وجود كثير من المعلومات مغلوطة تنشر حول تقارير المتابعة لخطة التنمية الصادرة من النظام الآلي للأمان العامة، مؤكداً أن تقارير المتابعة تحتوي على شفافية ناتجة عن تقارير ترفعها الجهات والمؤسسات الحكومية لمشاريعها المدرجة بالخطة السنوية.

وأشار مهدي إلى أن الأمانة لم تتوقف عن إصدار تقرير المتابعة لخطة التنمية منذ إنشاء القانون، مبيناً أن جميع ما يقدمه «التخطيط» لا تخرج عن مواد قانون من التخطيط التنموي والذي ينص على أحد مواده يرفع التقرير للمجلس الاعلى ثم مجلس للوزراء ومن ثم يتم عرضه في مجلس الأمة، موضحاً أن أغلب المشاريع ليست إنشائية «أسمنتية» كما يعتقد الكثير بل تطويرية أي مازالت لم تنفذ .

وأشار إلى أن طريقة حساب نسب الإنجاز لمشاريع خطة التنمية تعبر عن نسب الإنجاز الكلية وليست المرحلية والتي بنيت على أساس إعطاء أوزان نسبية لكل مرحلة من مراحل المشروع، تختلف باختلاف نـوع المشروع من حيث كونه تطويري أو إنشائي

وأفاد أنه يوجـد نمـط آخر لتنفيذ المشروعات، وهـو التنفيذ عـن طريـق مشروعات الشراكة والشركات المساهمة، حيث يمر المشروع بمرحلة واحدة فقط، وهي المرحلة التحضيرية. في هذه الحالة تعطى المرحلة التحضيرية الوزن النسبي 100%. وهو ما يعني أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع تكون هي ذاتها نسبة الإنجاز المرحلية.

ولفت المهدي إلى أن من التوصيات التي أوصت بها أمانة التخطيط ضرورة اسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين ما زالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 11 مشروع قانون، ما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية

كما أوصت بضرورة قيـام مجلس الوزراء بالتعاون مع مجلس الأمة على الإسراع في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، أو قيد الحراسة بلجان المجلس النوعية والتي يبلغ عددها 22 مشروعاً من التشريعات المدرجة بالبرنامج التشريعي لخطة التنمية وذلك لارتباط إنجاز كثير من برامج ومشروعات التنمية بها، وضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2022/2023 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.

كما طالبت بالزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطـة على سرعة استكمال هياكلها التخطيطية والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبدل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنميـة جهودا كبيرة في تطوير نظم إعـداد ومتابعة الخطط الإنمائية، وقد انعكس ذلك على تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكرا، وضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأثير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.

