%43 الإنجاز في تقاطعات «السادس» و«غرب الجليب»

وطن النهار

بلغت نسبة الانجاز الفعلية لمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات على طريق الدائري السادس المؤدي الى منطقة غرب جليب الشيوخ حتى سبتمبر 2022 مايعادل 43.92 بالمئة، فيما كانت نسبة الانجاز المخطط لها 50.81 بالمئة ليكون هناك نسبة انجاز متأخرة للمشروع الذي بوشرت فيه الاعمال في فبراير 2021 على ان يسلم حسب تاريخ الانجاز التعاقدي خلال فبراير 2023، وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية 10 ملايين و900 الف دينار. ويشمل العقد الجديد إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات من طريق الدائري السادس، والمؤدية إلى المناطق السكنية الجديدة في غرب جليب الشيوخ وكبد وصباح الناصر وكذلك تخطيط تقاطع جديد يضمن سلامة مرتادي تلك الطرق من رواد البر والجواخير والاسطبلات، وكذلك سكان منطقة غرب عبد الله المبارك الجديدة، فيما يتضمن ايضا جسرا علويا بطول 900 متر مع 4 التفافات عكسية تخدم المنطقة وتسهل الدخول والخروج إلى طريق كبد والصليبية. فيما يتضمن جسرا للسيارات معلقاً بطول 600 متر مع المنحدرات الخاصة بالجسر بطول 1700متر، بالاضافة الى جسر عبور سيارات بطول 45 متر، وتوسعة للدائري السادس بطول 950 متر، الى جانب عدد اربع استدارات وعدد 4 منحدرات بطول اجمالي 6250 متراً، بالاضافة الى انشاء شبكة تصريف مياه امطار وشبكة المياه العذبة والمياه قليلة الملوحة وترحيل الكابلات الكهربائية وتركيب وتوريد كابلات إنارة الشوارع الى جانب تحويل خدمات شبكة الهواتف.

