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وفد كلية مبارك العبدالله زار الضباط الفائقين


ضمن إطار التعاون المشترك في المجالين التعليمي والأكاديمي بين كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة وأكاديمية الدفاع البريطانية، قام وفد من كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة بتنفيذ الزيارة الأكاديمية السنوية للضباط الفائقين منتسبي الدورة (26) إلى المملكة المتحدة الصديقة والتي تضمنت زيارة اكاديمية الدفاع البريطانية كلية شري?نهام ACSC، بالإضافة الى زيارة وزارة الدفاع البريطانية وبعض مراكز القيادات وصنع القرار كالقيادة المشتركة الدائمة PJHQ. وتأتي الزيارة ضمن حرص الكلية على جودة التعليم المتميز، والتي تهدف إلى تطوير المعرفة وتبادل الخبرات في العلوم العسكرية وفن القيادة والإدارة على المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتعبوي العسكري، للضباط القادة منتسبي الجيش الكويتي والمؤسسات العسكرية الأخرى.


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