«الداخلية» حاضرت عن «الجرائم الإلكترونية» في «متوسطة غرناطة»

وطن النهار

نظمت مدرسة غرناطة المتوسطة بنات التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية محاضرة عن الجرائم الإلكترونية تحت عنوان «كلنا ضد الجرائم الإلكترونية»، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة العلاقات والإعلام الأمني، حاضرت فيها النقيب سارة فريدون والملازم أول مريم الغريب.

وتناولت المحاضرة تعريف الجريمة، وما إذا كان القانون يعاقب الشخص الذي لم يتجاوز عمره 18 سنة، في حال ارتكابه جريمة إلكترونية.وتضمنت المحاضرة جملة من النقاط والموضوعات المهمة، التي تم تسليط الضوء عليها بهدف اطلاع المتعلمات على الأساليب والطرق المختلفة التي يلجأ إليها ضعاف النفوس، بغرض استغلال ضحاياهم مادياً واجتماعياً، وتعريفهن بأنواع الجرائم، و منها التشهير وانتحال الشخصية والتعدي على خصوصيات الغير وإساءة السمعة وسرقة الاموال، والقرصنة والسب والقذف ونشر الإشاعات. وركزت النقيب سارة فريدون على التنمر الإلكتروني، مؤكدة فريدون على أهمية موضوع الوقاية واتخاذ كل الاحتياطات في ما يتعلق بكيفية التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة في المراسلات الإلكترونية، وكيفية استخدام التواصل الاجتماعي بالصورة الأمثل.

