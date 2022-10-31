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«عمادة شؤون الطلبة» نظمت «الطب والتداوي»


أقامت إدارة الأنشطة الثقافية والفنية التابعة لعمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت معرضاً بعنوان «الطب والتداوي بين الماضي والحاضر» في لوبي كلية الطب، وذلك يوم الأربعاء الماضي في تمام الساعة 10 صباحًا، بحضور مدير إدارة الأنشطة الثقافية والفنية جمال بوعركي، والقائم بأعمال مراقب الإدارة خلود اليعقوب، وبإشراف المشرفة الإدارية ضحى العوضي، وحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين والموظفين والطلبة. وبدوره أكد مدير إدارة الأنشطة الثقافية والفنية جمال بوعركي أن الإدارة تحرص دائمًا على تنظيم مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تخدم طلبة الجامعة والمجتمع في شتى المجالات.


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