رفع الحظر عن تعيينات الوظائف القيادية

وطن النهار

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية عصام الربيعان تعميماً في شأن انتهاء ايقاف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية، واستمرار ايقاف النقل والندب والإعارة. وجاء في التعميم الموافقة على إنهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بايقاف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية، واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كل القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن ، وإحالة موضوع إنهاء ايقاف النقل والندب والإعارة إلى ديوان الخدمة المدنية لإصدار قراره في هذا الشأن. كما وجه ديوان الخدمة المدنية كل الجهات الحكومية إلى مراعاة انتهاء ايقاف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية الذي تقرر بقرار مجلس الوزراء رقم (32؛ أولاً، وثانياً) المتخذ باجتماعه بالتمرير رقم (2022/17) واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كل القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانوئا في هذا الشأن. وطالب باستمرار ايقاف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقاً للأحكام والقواعد الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2013 وتعديلاته للمدة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية. من جانب اخر، وفيما اعتمدت ديوان الخدمة المدنية، رفع حظر التعيين في الوظائف الإشرافية بوزارات الدولة، علمت «النهار» من مصادرها، أن وزارة التربية بصدد إصدار قرارات تعيين 2000 معلم نجحوا في اختبارات ومقابلات الوظائف الإشرافية، مشيرة إلى أن قطاع التعليم العام ممثلا بإدارة التنسيق والمتابعة يعمل على انجاز ملف الوظائف الإشرافية وتجهيز قرارات التسكين. وانهى ديوان الخدمة المدنية وقف التعيين في الوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية مع استمرار وقف النقل والندب والإعارة ، إذ أبلغ رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام سعد عبدالرحمن الربيعان جميع الجهات الحكومية بانتهاء وقف التعيين في الوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية الذي تقرر بقرار مجلس الوزراء رقم 432 أولاً وثانياً المتخذ باجتماعه بالتمرير رقم 17/2022 في 10 مايو.

من جهته، أكد مدير إدارة المكتبات أحمد الماجدي أن من ضمن استراتيجية إدارة المكتبات نحو الاتجاه إلى التحول الرقمي وتحقيق رؤيتها (مكتبات مستدامة بتقنيات حديثة) ، تم اعتماد الجرد الآلي للمكتبات المدرسية بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات، و سيتم إلغاء النماذج الورقية واستبدالها بنظام آلي. وأوضح الماجدي أن النظام الآلي المزمع استخدامه يتيح لكل مدرسة الدخول على موقع الوزارة وتعبئة البيانات بشكل آلي حسب كل مدرسة، و سترسل هذه الإحصائيات بشكل آلي إلى إدارة المكتبات ومتابعتها. وأضاف أنه سيتم إعداد الإحصائيات التي سيستفيد منها قسم البحوث لإعداد الكتاب السنوي ( المكتبات حقائق وأرقام) والأقسام الأخرى للحصول على الإحصائيات بكل سهولة، كما سيتم تزويد الجهات المختلفة بالدولة بالإحصائيات المطلوبة، وأشار إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية للمتخصصين ليتم تطبيقه هذا العام.

