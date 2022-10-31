الجوعان: قمة الجزائر حركت المياه الراكدة

وطن النهار

أكدت رئيسة معهد المرأة العربية للسلام والتنمية المحامية كوثر الجوعان، أنه حان الوقت ان تجتمع الفصائل الفلسطينية وتوحيد صفوفها لتستمد القوة في الثورة والمطالبات المستحقة حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وتكون القدس هي المظلة الشاملة لكل فلسطيني وعربي، معربة عن املها باستطاعة الجزائر التي انتصرت على المستعمر ان تنجح بلم الشمل العربي بدعم القضايا العربية وحل الخلاف العربي العربي خاصة وان هناك رغبة نشعر فيها على جميع المستويات بنجاح هذه القمة.

وأثنت الجوعان في لقاء على قناة الجزائر مباشر، على منتدى تواصل الاجيال الذي أقيم في العاصمة الجزائرية وهران وما يرنو إليه في دعم العمل العربي المشترك، معتبرة أن هذه القمة تعتبر نقلة نوعية تختلف عن القمم الاخرى، حيث جاءت في ظروف صعبة على المستويين الاقليمي والدولي وذلك بعد غياب انعقاد القمم الدولية.

وقالت، ان القمة أقيمت بالرغم من الظروف الصعبة لما يشهده العالم من صراعات سياسية واقتصادية، مضيفة ان الجزائر ليس بالجديد عليها احتضان مثل هذه المناسبات انطلاقا منها بأهمية وحدة الصف العربي، حيث نشعر بالأسى يحز للانقسام الدائر بين الاشقاء العرب، غير أن الجزائر ارتأت بل وأصرت على عقد هذه القمة ايمانا منها بأنها ستنجح في لم الشمل العربي.

وأضافت: أننا «لا ننكر دور جامعة الدول العربية منذ انشائها وحتى يومنا، ولكن تنشيط الافرع التابعة للجامعة من خلال مجالس الشباب والتربية والتعليم والصحة والاقتصاد وغيرها، على ألا يطغى الموضوع السياسي فقط على أنشطة الجامعة حيث يجب ان يشعر المواطن العربي بمعالجة الاحتياجات التنموية المتمثلة في هذا الامر، وأيضا بتأكيد دور الشباب اليوم وانخراطهم في الحياة العامة».

وتابعت: ان «الجامعة العربية تعكس أيضا الأوضاع العربية وبالتالي ان كان هناك تقصير أو ضعف يعود الى الدول ذاتها، وكما نشاهد الخلاف العربي العربي، وعليه نتطلع من هذه القمة إلى إعادة الدور الأكبر لجامعة الدول العربية وإلى الاهتمام في المجالات التنموية حتى يشعر المواطن باهتمام القادة بأوضاعهم التنموية».

وأكدت: ان «البلاد العربية مؤهلة بان تأخذ دورا كبيرا، كما انه بكل فخر تقود العالم لما تملك من الإمكانات الطبيعية والبشرية ما يؤهلها بذلك، وأذكر في هذا الموضوع وزير الخارجية السابق د. احمد الناصر حينما قال حان الاوان لتحريك الافرع الموجودة واقترح بألا نكتفي بالانعقادات الرسمية لمجلس الوزراء الخارجية، ليكون هناك اجتماعات استثنائية دون وجود جدول اعمال حتى تطرح كل دولة المشاكل الآنية أو العاجلة او المستعصية».

