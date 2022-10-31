«أساسيّات الأداء المسرحي».. ورشة لإتقان فنون التعبير الجسدي

ديوان Diwan

تواصل أكاديميّة لوياك للفنون – «لابا» فعاليّات «الملاذ المسرحي» الرابع، من خلال خمس ورش تدريبيّة يتمّ تنظيمها ضمن برنامج «مختبر التمثيل». وقد استُهلّ البرنامج بورشةٍ حول «أساسيّات الأداء المسرحي» في مقرّ الأكاديميّة في المدرسة القبلية، بمشاركة شباب وشابّات شغوفين بخوض تجربة التمثيل والغوص بعالم المسرح والأداء التعبيريّ الحركيّ.

وكانت الورشة التي أُقيمت تحت إشراف الفنانة دينمو ابراهيم، تمحورت حول كيفيّة تمكين الطاقات الشابّة من الأداء التمثيليّ وتطوير مهارات المشاركين، من خلال فهم أهميّة الصمت والتعبير بواسطة الحركة والارتجال، كما الاطّلاع على أساليب رواية النصوص باستخدام حركات الجسد التعبيريّة وتعلّم أساسيّات الشخصيّة، وإدراك روحيّة الحدث والمكان.

وفي تصريحها، أشارت الممثّلة ابراهيم إلى أنّ «التدريب شمل محاور عديدة، بينها تحديد وبلورة القصص التي يمكن سردها من خلال الجسد والصوت، وقد بدأنا بتطوير موقعٍ لهذا النوع من القصص. وركّزت الورشة على كيفيّة إتقان الأداء المسرحي بطريقةٍ فنيّةٍ محترفةٍ، والأطر الصحيحة للوقوف على المسرح والتعبير من خلال الجسد. وقد أثبت المشاركون أداءهم التمثيليّ الرائع، رغم تنوّعهم بين محترفين في عالم التلفزيون والأفلام ومبتدئين في مجال التمثيل، ما أسهم في تبادل الخبرات وإغناء معارفهم وتنمية قدراتهم».

وفي سياق تعليقه، أعرب أحد متدرّبي الورشة من المملكة العربيه السعوديه « مصطفي الدار « عن سعادته بتحقيق حلمه منذ الصغر، قائلاً: «كنتُ أطمح أن أصبح فنّاناً وأقف على المسرح وأمثّل أمام الكاميرا وعلى شاشة التلفاز. وقد أسهمت هذه الورشة في تعمّقنا بأهميّة الصمت والارتجال، والإلمام بتعابير الوجه ولغة الجسد، كما بناء علاقات صداقة مع الزملاء. كانت بالفعل تجربة رائعة وفرصة فريدة وممتعة جدّاً، على أمل الالتحاق بورشٍ أخرى من تنظيم «لابا».

هذا، وتستكمل «لابا» ورشها التدريبيّة ضمن «مختبر التمثيل»، بحيث تتنوّع بين ورشة «طريق الإبداع المسرحي» مع الفنان فابريزيو بلادين، ورشة «الأداء المسرحيّ الشعريّ» مع مدرّب الأصوات سالم الجحوشي، ورشة «إدارة وإعداد الممثل» مع الفنان جورج خبّاز، وورشة «تطوير الحسّ الداخلي للممثل» مع الفنان رائد محسن.

