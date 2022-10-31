مكتبة الإسكندرية تعرض أول قاموس «هيروغليفي – عربي»

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تزامناً مع احتفالات مصر بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد وظهور «علم المصريات»، نظمت مكتبة الإسكندرية معرضاً بعنوان «الهيروغليفية في القرن الواحد والعشرين»، وكان من ضمن حضور حفل افتتاح المعرض الدكتور لورون كولون مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ومحمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وعدد من الشخصيات العامة.

وعرضت مكتبة الإسكندرية لأول مرة معجم «أحمد باشا كمال» المتخصص في اللغة المصرية القديمة، وهو أول قاموس هيروغليفي يتم ترجمته إلى الفرنسية والعربية، واستغرقت كتابته 20 عاما، وجاء في 22 مجلداً، وكانت قد أهدت عائلة أحمد باشا كمال المعجم لمكتبة الإسكندرية لحفظه وترميمه من خلال معمل الترميم بقطاع التواصل الثقافي، ومن ثم عرضه للجمهور. وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن «الحضارة الإنسانية شهدت علامات مضيئة نجحت في تسجيل جوانبها، حتى جاء الإعلان عن النجاح في فك رموز حجر رشيد عام 1882 وهو الحدث الذي غير وجه الحضارة الإنسانية عندما نجح في صبغ أغوار الحضارة المصرية».

«زايد» أكد أن «مكتبة الإسكندرية تعد نافذة العالم على مصر والعكس، كما أنها تضم مركزا للخطوط وهو ما جعلها الوجهة البحثية الأولى التي تهتم بالكتابة، كما أن اعتبار عام 2022 عاما لعلم المصريات والذي يتزامن مع مرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد، كان الدافع وراء تنظيم هذه الفعالية».

كما عبر مدير مكتبة الإسكندرية، عن اعتزاز المكتبة بتاريخ مصر واهتمامها بالفعاليات التي يشهدها العالم أجمع هذا العالم، لاسيما وأن فرنسا تربطها علاقات قوية ومتميزة مع مصر، مشيرا إلى اكتشاف حجر رشيد وكتاب وصف مصر- الذي تحتفظ مكتبة الإسكندرية بنسخة أصلية منه- بالإضافة إلى البعثات العلمية، كان لها مردود على الجانب الثقافي بين الجانبين.

وأوضح «زايد» أن المكتبة والمعهد الفرنسي حرصا على دعوة الباحثين الفرنسيين والمصريين، لمناقشة على مدار ثلاثة أيام مدى تأثير الكشف على الحضارة المصرية وعلى العلماء المصريين، معلنا تنظيم مؤتمر بعنوان «من الحجر إلى الكتابة.. ومن الكتابة إلى الرقمنة» بالتعاون مع جامعة سنجور الشهر المقبل.

