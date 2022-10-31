مراد نال الجائزة الشرفية العليا في مسابقة «بنجامين مكابا» للتصوير الفوتوغرافي بكينيا

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نال المصور الكويتي محمد مراد الجائزة الشرفية العليا في مسابقة (بنجامين مكابا) الإفريقية لتصويرالحياة البرية التي أقيمت مؤخرا في كينيا تحت إشراف مؤسسة الحياة البرية الإفريقية ومسابقة (نيتشر بست) الأمريكية.

وقال إنه فاز بهذه الجائزة ضمن محور التصوير بالموبايل إذ التقط صورة بهاتفه النقال لسلحفاة نمرية تسمى (ليوبارد) بعد أن لاحظها أثناء تنقله في كينيا عام 2018 وهي سلحفاة برية وتقطن في سهول السافانا وإفريقيا.

وذكر أن عدد المشاركات في المسابقة المذكورة هذا العام بلغ 9500 مشاركة من 57 دولة وتم الكشف عن نتائجها لعام 2022 في حفل توزيع جوائز (مكابا) في متحف نيروبي بكينيا.

وبين أن معرض الصور المعروض حاليا في متحف نيروبي ويضم 77 صورة مطبوعة وأربعة مقاطع فيديو سيجوب متاحف وصالات عرض في مواقع عالمية أخرى.

وعن تجربته الشخصية أفاد بأن التصوير شغفه الكبير حاليا وقد استهواه هذا الفن عام 2015 معتبرا التصوير بالنسبة إليه بمنزلة «الخروج عن الفلسفة المألوفة والتحرر من القواعد الأساسية» وأنه «بمجرد التغلب على أساسيات التصوير فقد بدأ التفكير خارج الصندوق...». وقال مراد إن الصور لا تظهر فقط مهارة المصور وإنما أيضا يظهر مستوى إبداعه وعمق خياله مما يشير بدوره إلى قدرته على المضي قدما إلى الأمام والنضوج كمصور.

وكان المصور مراد فاز بجوائز عدة وحقق مراكز أولى في مسابقات محلية وعالمية وأبرزها في إسبانيا وروسيا وأمريكا وفرنسا والهند وألمانيا وبريطانيا والإمارات وإيطاليا وهولند.

