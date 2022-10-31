يعقوب الرشيد.. سفير وشاعر فوق العادة

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لو أردنا الحديث عن الشاعر السفير يعقوب الرشيد، فإن علينا المرور سراعاً على سيرة والده الشيخ عبدالعزيز أحمد الرشيد البدّاح، فهذا الشيخ رجل سبق عصره كثيراً، لم يعرف الهدوء أو الاستقرار، فكان دائم السفر ودائم الجدل حول المسائل الدينية والدنيوية، قام في وقت مبكر من تاريخ الكويت عام 1926 بتأليف كتاب قيم وأساسي يُعتمد عليه في تاريخ الكويت بعد أن سمح له الشيخ أحمد الجابر الصباح بالاطلاع على مراسلات الكويت مع دول العالم، في ذلك لم تكن في البلاد مطبعة ولا مكتبة، وكان أغلب أهالي البلاد من الأميين أو أشباه الأميين، لا يجيدون القراءة أو الكتابة، ولكنهم كانوا يجيدون جميع الفنون التي تبقيهم رافعي رؤوسهم إلى أعلى دون مد أيديهم طلباً لمساعدة من أحد من الناس، فهم صناع للسفن الخشبية لجميع الأحجام والأغراض، يستعملونها في الغوص تحت الماء بحثاً عن اللؤلؤ في قلب المحار، ثم ينقلون التمور من مزارعهم في البصرة الى أسواق الهند، ثم يعودون محملين سفنهم ما يحتاج إليه الوطن من لوازم الحياة ويصدّر الفائض الى دول الجوار، ولد الشيخ عبدالعزيز الرشيد في هذا الزمن (1887)، دخل المدرسة لفترة قصيرة ودخل عالم التجارة، تجارة الجلود «وهي مهنة كانت متوارثة في العائلة»، ثم سافر الى الزبير وهو صبي في الخامسة من عمره، وتعلم أصول الفقه والنحو وتجويد القرآن. إن حياته غنية بالأحداث سواء في موطنه أو حيث ذهب أو ارتحل، سواء أكان عاملاً في ذلك البلد أو طالباً للعلم في تلك كالزبير والاحساء والبصرة والبحرين.

زار الشيخ عبدالعزيز السعودية وعند مقابلة الملك عبدالعزيز آل سعود أمره الملك بالسفر الى إندونيسيا لتوعية المسلمين هناك بضرورة القيام بالحج الى بيت الله الحرام مرة واحدة بالعمر على الأقل كركن مهم من أركان الاسلام.

فهو لم يعرف الهدوء أو الاستقرار كما ذكرنا، ولدينا كتاب قيم كبير في سيرة هذا الشيخ، قام بتأليفه الدكتور يعقوب يوسف الحجي من إصدار مركز البحوث والدراسات الكويتية... وأن الشيخ عبدالعزيز تزوج زوجته الأولى وتدعى «سارة» عام 1903 وهو في السادسة عشرة من عمره، وأنجب منها أولاداً هم على التوالي عبداللطيف وعبدالقادر والأخير نجم مقالنا الشاعر السفير يعقوب عبدالعزيز الرشيد، والمعروف أن معنى يعقوب أن شخصاً يأتي خلف شخص آخر، أو يعقب شخصاً سبقه.. أي أتى بعده.

ولد شاعرنا وسفيرنا يعقوب نجل شيخنا ومؤرخنا عبدالعزيز الرشيد عام 1928 في فريج «عليوه» في المسيل بالقرب من مسجد بن نبهان، أصدر والده «مجلة الكويت» بعد سنة من مولده، ثم سافر الشيخ الى البحرين، وذهبت عائلته خلفه. أول مدرسة درس فيها يعقوب الرشيد مدرسة الملا زكريا الأنصاري، وبعد حوالي ثماني سنوات تقريباً التحق بالمدرسة المباركية عام 1938، ثم المدرسة القبلية ثم الأحمدية، ونظراً لسفر الوالد الى الخارج، ترك يعقوب المدرسة وراح يبحث عن عمل يعيل به أسرته، فساعده السيد ياسين الغربللي في إيجاد عمل له بشركة تموين الأقمشة وذلك خلال سنوات الحرب العالمية الثانية عام 1944، ولاحظ السيد ياسين ميوله القوية تجاه القراءه والثقافة، فجعله يشارك في ارتياد ديوانيته التي كان يرتادها كبار الرجال المهتمون بأمور الثقافة، ولكن سرعان ما عاد يعقوب الى مقاعد الدراسة بالمباركية ولكن بالتعليم المسائي حتى عام 1950، وفي هذه السنة قدم طلباً لادارة معارف الكويت طالباً تعيينه مدرساً، وبعد الاختبار قُبل طلبه وأصبح مدرساً مثل ما أراد وتمنى، وعُين بمدرسة المثنى، وأرسل في بعثة دراسية في العطلة الصيفية إلى الجامعة الأميركية في بيروت لدراسة أصول التدريس وشيئاً من علم النفس، وكما يقال في الأمثال «ان ابن الوز عوام»، فبعد عودته الى البلاد أصدر عام 1951 «مجلة الكويت» على غرار المجلات والكتب التي أصدرها والده والتي لم تستمر في الصدور طويلاً لأسباب مختلفة.

لعب القدر دوراً مهماً في مسيرة يعقوب الرشيد، إذ وقع الاختيار عليه ليقوم بالتدريس في مدرسة في كراتشي بالباكستان افتتحتها حكومة الكويت لتعليم أبناء العرب العاملين في الباكستان اللغة العربية والدين الاسلامي وبقية العلوم، وبقي هناك لمدة تقارب الأربع سنوات.

عاد يعقوب الى الكويت وتم تعيينه وكيلاً لمدرسة عمر بن الخطاب، وكان في الوقت نفسه يسهم في الكتابة بجريدة «الشعب» التي كان يصدرها خالد خلف.

ذهب يعقوب الرشيد الى الشيخ صباح السالم الصباح (وكانت تربطه به صداقة عمل قديمة) ذهب اليه ليهنئه باستقلال الكويت عام 1961، فما كان من الشيخ صباح السالم إلا أن أمره بالذهاب فوراً الى وزارة الخارجية، وهي وزارة حديثة العمل بدولة الكويت في ذلك الوقت.

فانتقل يعقوب الرشيد من العمل مدرساً الى العمل دبلوماسيا يعمل بالخارجية، إنها نقلة عظيمة مهمة في مسيرة هذا الشاعر الدبلوماسي بلا شك، فتم تعيينه سفيراً للكويت لدى جمهورية الهند الصديقة.

وانكبّ على قراءة كتب طه حسين والعقاد وغيرهما، لتحسين لغته العربية إذ إن المعروف أن كل القياديين في الدولة منذ الخمسينيات الى مطلع السبعينيات لم يكن منهم مَنْ يحمل شهادة جامعية الا مجموعة صغيرة.

وهناك في الهند تحدث نقلة عظيمة مهمة في حياة يعقوب وهي الثانية، وهي تعارفه على الشاعر عمر أبوريشة الذي كان يشغل سفيراً لسوريا لدى الهند، وهذا الأخير أشار على يعقوب أن يداوم على كتابة ونظم الشعر ويعرضه على الشاعر أبو ريشة لإبداء رأيه فيه، فرأى أبو ريشة شعره ناضجاً ولكن ليس كل النضوج، فبدأ عمر أبوريشة يعلم شاعرنا يعقوب اصول وقواعد نظم الشعر، حتى أصبح شاعراً قديراً يحظى شعره باعجاب الجميع، فانعقدت بينهما صداقة العمل في أرض الغربة في الهند وحب القراءة وقرض الشعر ثم تجاوز ذلك إلى أن ربط بينهما رابطة الزواج والمصاهرة بين ابن وبنت السفيرين الصديقين.

للشاعر يعقوب عبدالعزيز الرشيد أربعة دواوين شعر تحت العناوين التالية: سواقي الحب، دروب العمر، رفيق الجراح، همسات السبعين، هذه المقالة صفحة صغيرة في مسيرة حياة الشاعر يعقوب الرشيد، ولا يستطيع أحد أن يكتب عن شاعر دون أن تقفز له قصيدة هنا أو هناك كنبات شيطاني بين ثنايا الأوراق.. وعنوان هذه القصيدة «ملعب الحب» نشرت بمجلة البيان في السبعينيات:

أنا من أدمى جراحاتي الهوى

وتلهّتْ بتباريحي السنون

فانطوى ما قد زرعنا من مُنى

وانتهى ما قد جنينا من فتونْ

هل تذكرتِ صبانا عندما

كنتِ في أسر الأماني والحنينْ

لملاقاتي في جنح الدجى

وعناقي فوق هاتيك الحزونْ

كم سكبت الدمعَ في الليل وكم

واكب الدمع شهيق و أنين

لا تظني قلبي المضنى سلا

وتوارى خلف أستار الظنون

وشاعرنا السفير ليس فقط قناصاً وصياداً، ماهر في اصطياد المعاني والقوافي الجميلة والأفكار السامية في أشعاره، بل تعداه الى أن يكون قناصاً يحمل بندقية (بدلاً من القلم) ويدخل أدغال بلاد الهند يطارد الحيوانات والطيور (المسموح بصيدها قانوناً)، وله كتاب جميل شائق يعتبر من أدب الرحلات بعنوان «الصيد في أدغال الهند».

وفي حياة سفيرنا يعقوب صفحة مثيرة مدهشة هي أقرب الى الخيال منها الى الواقع، أحداثها تشبه الأحداث في الأفلام الهندية ولكن أبطالها كويتيون ومكان حدوثها على الأراضي الإندونيسية، تبدأ القصة عندما استقر الشيخ عبدالعزيز الرشيد والد شاعرنا يعقوب في إندونيسيا وتزوج هناك من سيدة مسلمة تدعى «شريفة»، وعندما كان السفير يعقوب يعمل في كراتشي، تعرف على دبلوماسي إندونيسي فأخبره بقصة والده، وطلب منه تسهيل الأمر عليه للوصول الى زوجة أبيه، وأختيه من الزوجة شريفة، وبعد ان عرف كل معلومة عنهن قرر السفر اليهن، وظهرت معضلة الحصول على المال، ولكن السفير التجأ الى الشيخ فهد السالم الصباح صديق والده الشيخ عبدالعزيز، فأمده بالمال اللازم للسفر، وفي ديسمبر 1955 وصل يعقوب الرشيد الى مطار إندونيسيا لأول مرة في حياته، واستقبله بعض أصدقائه الإندونيسيين الذين كان يعرفهم عندما كان يعمل في كراتشي، ولما خرج من قاعة القادمين.. أشار اليه أحدهم قائلاً له:

يعقوب هذه أختك فاطمة والثانية أختك عائشة بنات أبيك الشيخ عبدالعزيز، فأسرع يعقوب يضم أختيه ويقبلهما والدموع تنهمر من عينيه كالنهر الجاري في مشهد أقرب للسينما من أرض الواقع، وواصل يعقوب جولته وفي مدينة «بوقود» حيث سكن وتزوج والده قابل لأول مرة زوجة أبيه، وقرر أن يأخذ أخته عائشة الى الكويت وكانت في حوالي العشرين من عمرها، وبعد وصولها أرض وطنها الجديد تزوجت من مواطن كويتي وأنجبت أولاداً وبناتاً، ثم وصلت الكويت الأخت الكبرى فاطمة مع أمها شريفة، وحصلا على الجنسية الكويتية وعندما اجتمع شمل عائلة الشيخ عبدالعزيز الرشيد في الكويت، أقامت العائلة لهم حفلاً للنساء، وكانت هذه مناسبة للتذكر تارة، وللتذمر تارة أخرى وللشكوى من الفراق مرات ومرات وقسوة الشيخ الجليل عبدالعزيز الذي ترك الأهل والولد والبلد وراء ظهره، آثراً الاشتغال بأمور الدين من الانشغال بأمور العائلة.

وفي فبراير 1980 توفيت زوجة الشيخ الثانية شريفة ودفنت في مقبرة الصليبخات بالكويت وكان عمرها حوالي 75 عاماً وبعد عام ونصف عام توفيت زوجة الشيخ الأولى «سارة» ودفنت في نفس المقبرة، وبعد ذلك فها هي الحياة تسير بنا وفق هواها وليس وفق مصالحنا وهوانا، وفي الختام نقدم هذه الابيات من شعر الشاعر السفير يعقوب عبدالعزيز الرشيد.. يشكو فيها ما كان يلاقيه من الآلام والجراح:

أنا من يحنو على آلامه

ويلاقي باسماً هول المنون

فجراحاتي التي أحيا بها

تحمل الكبر وتأبى أن تهون

ملعبي في الحب مخضل الجنى

وسمائي فوق آفاق العيون

