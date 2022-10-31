رائد التمويل الإسلامي

مال وأعمال

نال «بيتك» تصنيف «رائد سوق» في التمويل الاسلامي تقديرا للمساهمات الكبيرة في تطوير صناعة التمويل الإسلامي، ونمو محفظة التمويل وتحقيق ارباح مستدامة ونمو حجم الاصول وتلبية احتياجات العملاء من المنتجات المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال قنوات خدمة متطورة وفعالة. ويرسخ «بيتك» قيادته لصناعة الصيرفة الاسلامية من خلال انتشاره جغرافيا وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات التمويلية والمصرفية بما يعزز دعائم استدامة نمو صناعة التمويل الاسلامي عبر تمويل العديد من المشاريع والمشاركة في صفقات كبيرة ذات طابع اقتصادي تنموي ومشاريع عملاقة ذات اثار ايجابية على المجتمعات العاملة فيها، ومشاريع التمويل المستدام green finance.

