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مال وأعمال

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معايير التصنيف


الجدير بالذكر أن تصنيف يوروموني لرواد السوق هو تقييم عالمي مستقل لرواد الخدمات المالية في كل سوق في عدد من الفئات الرئيسية. وتستند يوروموني على تقييم المؤسسات المالية الرائدة في العالم الى دراسات استقصائية واستطلاعات رأي، الى جانب مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال والابتكار، وجودة الأصول والأرباح ومعدلات الكفاءة ومؤشرات الأداء الرئيسة، والقيادة، والتصنيفات الائتمانية. وتمتد جوائز وتصنيفات يوروموني لبرامج التميز لأكثر من 25 سنة، وتجذب أكثر من 1200 مشاركة من مؤسسات مالية عالمية.


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