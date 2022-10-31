«غولدمان ساكس» يرفع توقعاته للفائدة في أميركا عند %5

مال وأعمال

عدّل الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس، توقعاتهم بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة إلى 5% بحلول مارس 2023، بزيادة 25 نقطة أساس عن توقعاتهم السابقة. وقال الرئيس التنفيذي لبنك «غولدمان ساكس»، ديفيد سولومون، الأسبوع الماضي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة بما يتجاوز 4.5-4.75% إذا لم يشهد «تغيرات حقيقية في السلوك»، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت». ويمكن أن يلقي الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الضوء على المدة التي سيلتزم فيها بالسياسات النقدية المتشددة.

