«الغرفة» تنضم إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

مال وأعمال

التقى السيد محمد جاسم الصقر - رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت بالسيدة رابعة حسين مكي الجمعة مستشار أول مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الكويت و مدير مكتب الكويت وقطر للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وذلك في يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2022، وقد حضر اللقاء السيد رباح عبدالرحمن الرباح - مديرعام الغرفة.

وقد جاء هذا اللقاء في إطار موافقة الغرفة على انضمامها في عضوية الاتفاق العالمي للأمم المتحدة الذي يعد أكبر مبادرة لمبدأ الاستدامة في العالم في تحقيق اهدافها الـ 17، حيث يضم في عضويته 17000 شركة و4000 مؤسسة غير ربحية في أكثر من 177 دولة وأكثر من 70 شبكة محلية، ويهدف إلى دعوة الشركات والمؤسسات المسؤولة للعمل على مواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع أبرز التحديات العالمية التي تتمثل بعشرة مبادئ عالمية في أربعة مجالات أساسية هي : حقوق الإنسان، العمل، البيئة، ومكافحة الفساد.

حيث أكد السيد الصقر على دعم الغرفة لمبادئ الميثاق العشرة والعمل على اتخاذ نهج مسؤول ومتكامل لتحقيق هذه الأهداف المعلن عنها.

يذكر أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يلتزم بأن يقدم كل ما يمكنه أن يكون حافزاً وداعماً رائداً لهذا التحول الذي ستتبناه الشركات والمؤسسات المسؤولة في حال انضمامها للاتفاق، ومما سيقدمه الاتفاق للمشاركين ايضاً مجموعة أدوات شاملة بما في ذلك منصات لتقديم الحلول، ومركز عمل أعمال الأمم المتحدة عبر الانترنت وجميع الموارد التي ستساعد المشاركين على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

