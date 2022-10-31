الدهيم: إقبال كبير على معرض العطور

مال وأعمال

واصل معرض «العطور وأدوات التجميل» لليوم السابع على التوالي مستقبلا المئات من الزائرين يوميا لشراء المنتجات المعروضة من العطور والبخور وأدوات التجميل وسط مشاركة حشد من شركات المحلية والخليجية ووكلاء أكبر الماركات العالمية.

وشهد المعرض الذي يستمر فعالياته حتى الخامس من شهر نوفمبر المقبل تسابقا واسعا من قبل الشركات المشاركة من خلال العروض والخصومات المميزة بالاضافة إلى طرح آخر منتجاتهم لتتناسب مع جميع متطلبات الزوار في أجواء تسوق مميزة خاصة مع قرب فصل الشتاء كما لاقى المعرض إقبالا من الجمهور خصوصاً محبي أحدث الموضات العالمية من العطور والبخور والطيب والمسك.

من جهتها قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة يوسف الدهيم أن المعرض يشهد حاليا تسابقا كبيرا من قبل الشركات بعروض وخصومات كبيرة تلائم جميع الاذواق حيث تتسابق الشركات في طرح منتجات جديدة سواء للرجال أو النساء والأطفال بأسعار تنافسية.

وأشارت إلى نجاح المعرض عبر الحضور المميز للزوار والمهتمين خلال الأيام الأولى مشيدة أيضا بالمستوى الذي ظهرت عليه المؤسسات والشركات المشاركة فيه فضلا عن القائمين على تنظيمه.

وأضافت أن المعرض يهدف إلى جمع أحدث المنتجات من العطور والعود تحت سقف واحد كما يمثل المعرض تجمعا لأهم وأكبر الأسماء في مجال العطور محليا وخليجيا بطريقة عصرية ومختلفة مؤكدة أن شركة معرض الكويت تهدف إلى توفير العناء على عشاق ومحبي العطور والباحثين عن التميز في عالم العطور من خلال المعرض.

حدث مميز

من جهته قال عمر الظفيري مدير عام شركة (دار الطيب) للعطور ان المعرض يحظى بإقبال لافت ومميز خصوصاً محبي العطورات المميزة وابرز ماتقدمه الشركة في المعرض عطورات الوردي و ثمين والمرشات بالإضافة إلى بوكسات المناسبات بخصومات تصل لغاية 20 في المئة.

من ناحيته قالت أثير المسعودي مشرف البائعين في شركة (ابراهيم القرشي) إن الشركة لديها أكثر من 32 فرعا موزعة في دول منطقة الخليج العربي ولديها خدمة توصيل لجميع دول العالم.

بدوره أكد أحمد شاكر مسؤول المبيعات لدى شركة (معالم للعطور) حرص الشركة على المشاركة لهذا الحدث المميز والذي يحظى بإقبال لافت للزوار والمشاركين، مبينا أن الشركة لديها خصومات خاصة تصل لغاية 25 في المئة ولديها العديد من الأفرع تصل نحو 13 فرعا محليا وأبرز مانقدمه في المعرض العديد من العطورات منها (كريس و بومب).

وقال عبدالله الدبوس شريك لدى شركة (حباري للعود والبخور) ان الفعالية تشهد اهتماما خاصا من قبل العاملين عليها وتحظى بإقبال لافت خاصة في هذه السنة وان الشركة تقدم ماهو مميز من منتجات تحظى باهتمام من قبل المحبين ولدينا خدمة توصيل لجميع مناطق البلاد.

وذكر أسامة محمد مسؤول المبيعات في شركة (سراي للعطور) ان المعرض يشهد حضورا جيدا اذ أضحى قاعدة مهمة للشركات للمشاركة في هذا الحدث لترويج منتجاتهم والتي باتت تنافس مثيلاتها.

من ناحيته قال أحمد حسن مسؤول المبيعات في مجموعة (عبدالصمد القرشي) ان الشركة تمتلك أكثر من 1200 منتج ولديها سلسلة كبيرة من الفروع موزعة في مختلف الدول.

وقال رائد عبيد مدير العمليات في شركة (أطياب المرشود) أن الشركة لديها أكثر من 27 فرعا في البلاد والعديد منها اقليميا وعالميا ونقدم ماهو مميز لدى المحبين من عطورات بخصومات تصل لغاية 15 في المئة.

