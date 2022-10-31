السلمي: الاستثمار في الشباب استثمار للوطن ومسؤولية الجميع

مال وأعمال

استقبل اتحاد شركات الاستثمار ممثلي المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس) في مقر الاتحاد، حيث رحب صالح السلمي – رئيس مجلس إدارة الاتحاد بـ د.أحمد خضر الشطي- الرئيس التنفيذي للمشروع وفريق المشروع المرافق له، وأشاد صالح السلمي بالجهود البناءة والمثمرة التي يبذلها مشروع (غراس) الوطني في مواجهة آفة المخدرات والوقاية منها و نشر الوعي بين أفراد المجتمع بمخاطرها.

وأعرب صالح السلمي على أن الاستثمار في الشباب استثمار للوطن، وهي مسؤولية الجميع بدءاً من المدرسة والجامعة وانتهاءً بمؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص من خلال تأهيلهم وتدريبهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة، وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية المسؤولية الاجتماعية ودورها في مساندة الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة وبما يتوافق مع رؤية 2035 وخطة التنمية الوطنية.

من جانبه، أكد د. أحمد الشطي بأن التصدي لآفة المخدرات مسؤولية مشتركة لجميع الجهات، فهذه الآفة التي تمس فئة الشباب على وجه الخصوص وذات الآثار المدّمرة على المجتمع تسترعي انتباه الجميع.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية دعم الاتحاد لمشروع (غراس) الوطني، حيث ذكر د. أحمد الشطي أن فريق المشروع بصدد إطلاق «منصة غراس الإلكترونية»، وهي منصة إعلامية توعوية متكاملة تهدف لنشر الوعي من خلال تقديم برامج توعية ووقاية استباقية وأنشطة مهارات حياتية. وقد أبدى صالح السلمي سعادته بهذه الروح الوطنية لدى فريق المشروع وسعيهم لمواكبة المستجدات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتمكين الشباب والجيل الجديد والأهل من الوصول للمعلومات والاستشارات التي تمكنهم من مواجهة هذه الآفات السلبية والوقاية منها، بما يساهم في رفعة ونهضة وطننا الغالي الكويت.

