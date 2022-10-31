البورصة: 15.1 مليون دينار صافي أرباح 9 أشهر

مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت في اجتماع مجلس إدارتها المنعقد في 30 أكتوبر 2022 عن تسجيل ارتفاع في صافي أرباحها لفترة الـ9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بنسبة 29.2% (العائدة لمساهمي الشركة الأم)، لتبلغ 15.1 مليون دينار مقارنةً بـ 11.7 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021.

من جهةٍ أخرى، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال فترة التسع أشهر المنتهية في 30 سبتمبر إلى 26.4 مليون دينار، بزيادة قدرها 17.7%، مقارنةً بـ 22.5 مليون دينار في نفس الفترة من 2021، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 41.5 من 13.4 مليون دينار في 30 سبتمبر 2021 إلى 19 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2022. كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 29.2% من 58.19 فلساً إلى 75.16 فلساً في فترة التسعة اشهر من هذا العام، في حين بلغ إجمالي الأصول حوالي 114.7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 8.4%، من 105.8 ملايين دينار قبل عامٍ مضى. كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت من 56.5 مليون دينار في 30 سبتمبر 2021 إلى 62.7 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2022.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، حمد الحميضي: «تُشير النتائج المالية الايجابية التي حققتها بورصة الكويت - بفضل الله وتوفيقه - في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من هذا العام إلى أن استراتيجية الشركة وجهودها لتطوير السوق بمعايير عالمية ما تزال تؤتي ثمارها. وتشكل البورصة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة خطة التنمية في الكويت، حيث ساهمت هذه الجهود في ترسيخ سمعة الشركة كبورصة رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وعضو فعال في تحول الكويت إلى وجهة استثمارية عالمية خلال هذه الفترة المضطربة، التي شابها العديد من التوترات الجيوسياسية حول العالم. ولا يسعني الا ان اتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي.»

وفي إطار اهتمامها بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص وقدرته على تطوير سوق المال وتعزيز ثقة أصحاب المصالح به مع تنامي مستويات السيولة، تطورت بورصة الكويت إلى شركة رائدة على المستوى الإقليمي، تتبع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ما جعلها اليوم من الشركات المتميزة بالكويت، ومن رواد المشهد المالي الكويتي على مدى السنوات القليلة الماضية.

من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي، على نتائج بورصة الكويت في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر بقوله: «تساهم الاستراتيجية التي وضعتها بورصة الكويت في ظهور جهود تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي وفي تحقيق نتائج مهمة تحفز المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين. ذلك وحققت مؤشرات بورصة الكويت وأسواق المنطقة أداءً افضل نسبياً من أسواق أوروبا والولايات المتحدة، مما ساهم في تدفق المستثمرون إلى المنطقة، حيث بلغت نسبة التداولات الأجنبية خلال فترة التسعة أشهر من هذا العام حوالي 17%من إجمالي التداولات في السوق، وهو خير دليل على الثقة المتزايدة في سوق المال الكويتي.»

