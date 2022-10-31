مدبولي يرعى الأسبوع الكويتي الـ 13 في مصر

مال وأعمال

برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في جمهورية مصر العربية، أعلنت مجموعة الجابرية للمعارض عن انطلاق الأسبوع الكويتي الثالث عشر في جمهورية مصر العربية في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل بفندق سميراميس إنتركونتيننتال القاهرة، بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الاستثمار والعقار والبنوك والسياحة والاعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، تجســـيدا وتوطيدا للعلاقــــــات المتميزة بين دولـة الكويــت وجمهورية مصر العربية على المستويين الرسمي والشعبي.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة الجابرية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني إن الأسبوع الكويتي في مصر فرصة سانحة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع المجالات فهو يستهدف زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في قطاعات الاستثمار والسياحة والعقار والاعلام وغيرها، من خلال اتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الاعمال من البلدين الشقيقين لمناقشة الافكار الاستثمارية والمشاريع المشتركة، وتعزيز أوجه التعاون، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والثقافية والاعلامية.

وأضاف بهبهاني: يعد الأسبوع الكويتي في مصر فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، مما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الإنجازات الكويتية في مختلف المجالات، لذا يحرص عدد كبير من المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والاعلامية من الدولتين الشقيقتين على المشاركة والحضور والزيارة للاطلاع على فعاليات المعرض.

وأكد بهبهاني أن الاستثمارات الكويتية في مصر شهدت معدلات نمو عالية في السنوات الأخيرة، واتسمت بتنوعها لتشمل أغلب مجالات الاستثمار، مضيفا أن المستثمر يسعى إلى وجود بيئة استثمارية شفافة وعادلة وهذا ما نجحت فيه مصر خاصة قانون الاستثمار وقانون الإفلاس وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتطوير التشريعات وتحديثها واستقرار التشريعات الاقتصادية التي تحافظ على المناخ الاستثماري، وقد بلغت حجم الاستثمارات الكويتية في مصر 20 مليار دولار بما في ذلك الاستثمار العقاري الخاص وفق تقديرات القطاع الخاص الكويتي»

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الجابرية للمعارض جابر بهبهاني ان العلاقات بين الكويت ومصر أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، مشيرا الى أنها «قوية وعريقة» وتتسم بالحيوية والتفاعل المتواصل عبر عديد من الفعاليات، مشددًا على أن العلاقات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة، واكبها زيادة مماثلة في معدلات السائحين الذين يجدون في مصر المحبة والأمان، علاوة على الزخم الكبير الذي اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي.

