علي الخالد: «مبادرة مستقبل الاستثمار» نقطة التقاء عالمية

مال وأعمال

أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح ان مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أصبح نقطة التقاء عالمية موثوقة تجمع مسؤولين دوليين بالمستثمرين المطورين.

وقال السفير الشيخ علي الخالد في تصريح اثناء دعوته لعدد من رجال الاعمال الكويتيين المشاركين في المؤتمر بنسخته السادسة حيث استمع منهم لملاحظاتهم الايجابية والمميزات للاستثمار في المملكة وما رأوه من نجاح لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار خلال مشاركتهم فيه والفائدة الكبيرة من المؤتمر بالالتقاء مع المستثمرين ورجال الاعمال وقادة الشركات العالمية ما يفتح المجال أمامهم لفرص كثيرة وتسهيل ذلك من خلال مثل هذه اللقاءات.

وأشار الشيخ علي الخالد الى ان سفارة الكويت لدى المملكة تعمل على تقديم التسهيلات كافة لرجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين في السعودية والتنسيق لذلك مع الجهات الحكومية في المملكة.

ولفت الى ان المشاركة الكويتية من القطاعين العام والخاص تؤكد الاهتمام الكبير بهذا المحفل العالمي في المنطقة والذي شهد حضورا عالميا كبيرا جدا يتعدى 6 الاف مشارك و500 متحدث بينهم رؤساء حكومات ومنظمات دولية ورؤساء شركات عالمية ما يؤكد الثقة التي حظي بها المؤتمر منذ انطلاقته ويشكل اثباتا على نجاحه فيما يطرحه والنتائج التي يخرج بها.

وأشار الى ان المؤتمر حظي باهتمام كبير من وسائل اعلام عالمية مرموقة حضرت الى العاصمة السعودية الرياض لكي تواكب هذا الحدث المهم وتنقل الصورة الكاملة له والاتفاقيات المهمة التي عقدت خلاله والمواضيع التي طرحها المتحدثون خلال قمم وجلسات المؤتمر.

