«برقان» داعم وراعٍ لاتحاد الفروسية الكويتي

مال وأعمال

أعلن بنك برقان رعايته للجائزة الكبرى التي ينظمها دوري الاتحاد الكويتي للفروسية للموسم 2022-2023 على مدى ثماني جولات، حيث ينطلق الدوري في مضمار مركز الكويت للفروسية. وتهدف هذه الرعاية لهذا الموسم إلى تعزيز ثقافة الرياضة في الكويت وأثرها الإيجابي في النمو والازدهار المجتمعي، وذلك في سياق استراتيجية البنك الشاملة للمسؤولية المجتمعية.

وصرحت رئيس دائرة التسويق والاتصالات لمجموعة بنك برقان خلود الفيلي بقولها: «نؤكد حرصنا في بنك برقان على مواصلة دعم وتشجيع المشهد الرياضي والطاقات الرياضية الشبابية والجهات والهيئات الوطنية المعنية بذلك، كما نؤمن بقدرة شبابنا على إحداث التغيير الإيجابي عبر مواصلة نشرهم لثقافة الرياضة وأثرها بشكل عملي، ونحن في برقان نعمل دائماً جاهدين لتقديم كل ما يلزم لهم بهدف تحقيق ذلك، وتأتي هذه الرعاية ضمن هذا السياق في سلسلة متصلة من رعاياتنا التي سبقتها لاتحاد الفروسية الكويتي في إطار استراتيجيتنا الشاملة للمسؤولية المجتمعية».

ومن جهتها علقت أمين سر اتحاد الفروسية الكويتي نبيلة العلي، قائلةً: «يستعد الاتحاد الكويتي للفروسية لبدء النسخة الثانية من دوري الاتحاد المحلي لبطولات قفز الحواجز، والتي ستشتمل على ثمانية جولات يتنافس فيها الفرسان والفارسات من مختلف الأعمار من مختلف أندية الفروسية في الكويت، في هذه الرياضة التي تشهد مؤخرا إقبالاً متميزاً من شباب دولة الكويت، وهذا يمثل تحقيق الهدف الأول من إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية».

