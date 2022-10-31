«أسواق المال» زارت «الدراسات التجارية»

مال وأعمال

التقى عميد كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. د أحمد الحنيان بممثلين عن هيئة أسواق المال.

خلال اللقاء تمت مناقشة ما تقدمه هيئة أسواق المال من برامج توعوية وورش عمل تهدف إلى رفع وتعزيز مستوى الوعي بنظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية الثقافة المالية والاستثمارية، كما تم بحث سبل التعاون بين الجهتين للمساهمة في زيادة الخبرة والحصيلة المعرفية والمهارية اللازمة لإدارة الأدوات الاستثمارية في زيادة ثقافة طلبة الكلية والاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار والتعرف على اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، على أن يتم بالمستقبل تنظيم محاضرات تعريفية وورش عمل لمنتسبي الكلية، هذا ضم القاء كلا من: مدير مكتب التوعية بهيئة أسواق المال خالد الصقر و.ليالي الجلوي وفهد المطيري ونجيب بويابس ومن الكلية د.محمد العصفور و أ. موضي العجمي.

