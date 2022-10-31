«الأندلس» يدشن موسمه الثقافي والترفيهي بأمسية فنية خاصة بفقرات مبتكرة

ديوان Diwan

في أول فعالية نظمها لإطلاق موسمه الثقافي والترفيهي، قام مشروع «الأندلس» بتنظيم أمسية خاصة، تعد الأولى من نوعها لمجمع في الكويت، والتي استقبل فيها مجموعة من الشخصيات العامة و المؤثرين والاجتماعيين، للمشاركة في جولة فنية تثقيفية حول المشروع ، وذلك من خلال فقرات خاصة معرفاً ضيوف الأمسية بماضيه التراثي والفني، حيث كانت سينما الأندلس منذ زمن تمثّل وجهة تاريخيّة لعمالقة الموسيقى والطرب الأصيل، الذين قدموا أرقى الفنون وأعرقها على أرض الكويت.

وقد تضمنت الأمسية الراقية سلسلة من الفعاليات الاجتماعية المبتكرة والفقرات الترفيهية - بين الماضي والحاضر، والتي احتفت بنجوم الطرب في الوطن العربي وبزياراتهم لسينما الاندلس في السابق لإحياء حفلاتهم الغنائية.

وفي كلمة من الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الادارة لشركة أجيال العقارية الترفيهية، عبدالعزيز فيصل الخترش، حول تنظيم هذه الفعالية - التي تعد الأولى ضمن سلسلة الفعاليات القادمة المنظمة من قبل مجمع الأندلس - قال: «جاءت هذه الأمسية بهدف تعزيز مستوى الوعي والمعرفة بالثقافة والفنون والتراث في الكويت. كما تمثل أولى خطواتنا نحو تحقيق الرؤية التنموية للأندلس كمركز متعدّد الاستخدامات، يمنح تجربة متكاملة لمجتمعه، والتي تتميّز بتقديم وجهة متميزة للتسوق والعمل والترفيه».

