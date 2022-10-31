«KIB» دشَّن حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي

مال وأعمال

في إطار دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية و«بنك للحياة»، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن نجاح حملته التي أطلقها تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، والتي تخللها عرض حصري للمساهمة في الكشف المبكر عن أعراض سرطان الثدي، وذلك بالتعاون مع كل من مستشفى «عالية»، ومختبر مركز الجارالله الألماني التخصصي. والذين قدموا من جهتهم خصومات خاصة لموظفات وعميلات البنك طوال شهر أكتوبر، على كل من: فحص الموجات الصوتية، وفحص علامات ودلائل اورام سرطان الثدي، وأيضاً على طلب استشارة من قبل جراح حول سرطان الثدي. وفي معرض حديثها حول الحملة، أكدت رئيس فريق الاتصال المؤسسي - من إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «KIB»، أمل بوخمسين على أهمية الكشف المبكر للوقاية من سرطان الثدي، وكيف يمكن أن يكون من العوامل الأولية لتسريع عملية الشفاء، مشيرة إلى الهدف الرئيسي من إطلاق هذه الحملة هو المساهمة قدر الإمكان في الحد من أخطار سرطان الثدي، من خلال فعاليات داخلية للموظفين، بالإضافة إلى عروض وخصومات تشجّع كل من موظفات وعميلات «KIB» - باعتبارهم منّا وفينا - على الذهاب لإجراء فحوصات للاطمئنان على صحتهم، وتقلل من العبء المادي عليهن من كلفة مثل هذه الفحوصات والاستشارات الطبية، مثمنين دور المرأة الرئيسي وجهودها المتفانية في بناء المجتمع».

ومختتمةً تصريحها، أكدت بوخمسين التزام «KIB» المجتمعي على الصعيد الداخلي والخارجي كمؤسسة مالية وطنية رائدة، بدعم العملاء والعميلات، وكذلك موظفي وموظفات البنك، في كل جانب من حياتهم، لا سيّما المتعلق بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم جسدياً ونفسياً، بما يحقق أهداف شعاره المؤسسي: «بنك للحياة».

