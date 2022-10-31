شراكة إستراتيجية بين بنك «وربة» و«جامعة الخليج»

مال وأعمال

وقّع بنك وربة شراكة استراتيجية مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تتضمن مبادرات عدة تستهدف تأهيل وتطوير كل من موظفي بنك وربة وطلبة الجامعة.

وصرحت رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة معالي الرشيد أن هذه الشراكة ستوفر رعاية كاملة لموظفي بنك وربة الراغبين باستكمال دراسة الماجستير في مجال إدارة الأعمال وكذلك المساهمة في أنشطة عدة تهدف لدعم وتطوير طلبة الجامعة بمجالات مختلفة وصقل مهاراتهم لإعدادهم لسوق العمل حيث تشتمل هذه الشراكة على مبادرات عدة منها على سبيل المثال وليس الحصر دعم النوادي العلمية، حصول الطلبة على المؤهلات العلمية والعملية، دعم ريادة الأعمال والابتكار، وكذلك العمل على مشاركة الخبرات من خلال توفير مرشدين مميزين من البنك لصقل مواهب الطلبة في الواقع العملي.

ونوهت الرشيد بأن هذه المبادرة هي جزء من برامج يوفرها معهد وربة للتعلم وتطوير القادة WILL (Warba Institute for Leadership & Learning) والذي يشمل العديد من البرامج التي تختص بتأهيل القيادات والبرامج التدريبية لتطوير الموظفين في الجوانب المهنية والادارية، كما تشمل المناهج التدريبية الالزامية وكذلك برامج تستهدف طلبة الجامعة لتطوير مستواهم التعليمي والعملي كتوفير فرص تدريب ميدانية للطلبة وفرص عمل من خلال المشاركة في المعارض الوظيفية السنوية . وأشارت الرشيد إلى أن هذه الشراكة سوف تتيح للبنك التعرف على الكوادر الشبابية مما ينتج عنه خلق فرص عمل وظيفية في البنك بشكل خاص وإعدادهم لسوق العمل بشكل عام.

