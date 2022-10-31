«الخليج» يحذر من تطبيقات التحكم عن بُعد في الأجهزة الذكية

مال وأعمال

انطلاقاً من حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الخليج دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، للعام الثاني على التوالي، وذلك من خلال بث ونشر مواد توعوية وتثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للبنك فضلاً عن وسائل الإعلام الأخرى.

وحذر مساعد المدير للاتصالات المؤسسية، حمزة التيلجي عملاء البنوك من الوقوع ضحية عمليات الاحتيال من خلال تطبيقات التحكم عن بعد في الأجهزة الذكية التي انتشرت أخيراً، بهدف سرقة البيانات المصرفية، لتضاف إلى الوسائل الأخرى التي باتت معروفة كالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية او البريد الإلكتروني.

وأشار إلى أن بعض التطبيقات التي يتم الترويج لها، بهدف استدراج الضحايا لتحميلها على أجهزتهم الذكية، ليفقد المستخدم السيطرة على جهازه، ويبدأ المحتالون في التحكم فيه كلياً والسيطرة على بيانات العميل ومعلوماته الشخصية بالكامل، ما يمكنهم من سرقة حساباتهم المصرفية. وبين أن القراصنة يستخدمون حيل ماكرة للحصول على بيانات العملاء، سواء ببيع الوهم لهم من خلال ترويج تطبيقات ملغومة تعد المستخدمين بالفوز بأرباح وعوائد مغرية، أو بتقليد تطبيقات لشركات كبرى مشهورة لإقناع العملاء بإدخال بياناتهم المصرفية وأرقامهم السرية. ولفت إلى أن البنوك في إطار جهودها لمواجهة التطور السريع لعمليات القرصنة تقوم بجهود كبيرة وتنفق الملايين سنوياً في سبيل تحصين أنظمتها من خلال برامج وأنظمة قوية للأمن السيبراني لحماية العملاء وعمليات الدفع الالكتروني.

