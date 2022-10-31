«الأهلي المتحد»: أبعاد مصرفية جديدة مع «B2B»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن إطلاق التطبيق المحدث لنظام المتحد B2B لإدارة النقد للشركات عبر الهواتف الذكية.، حيث يمكن تحميله الآن من App store وGoogle Play Store مما يضيف أبعاد مصرفية جديدة، ويحقق المتطلبات الحالية والمستقبلية للنمو المتسارع لقطاع الشركات، وذلك بما يتناسب مع مكانة البنك الرائدة في تطبيق أحدث الخدمات التكنولوجية المتطورة لتحقيق أفضل منفعة لعملائه.

يتميز تطبيق المتحد B2B للشركات عبر الهواتف الذكية بسهولة إدارة المعاملات المالية. وهو مصمم ليناسب الانظمة المحاسبية المختلفة للشركات، كما يوفر مرونة عالية وغير مسبوقة لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائنا. وتتضمن بعض مميزات نظام المتحد B2B طريقة عرض وبحث متقدمة للعمليات واشعارات للدفع ورسائل SWIFT بالإضافة إلى التقارير المختلفة.

وفي هذا الصدد، قال نائب أول الرئيس التنفيذى لمجموعة الأعمال المصرفية في البنك الأهلي المتحد هشام زغلول «يعكس نظام المتحد B2B استراتيجية البنك ونهجه المستمر في تقديم أفضل الحلول المصرفية التي تلبي مختلف احتياجات عملائنا. فعلى مدار الأعوام السابقة، احتل البنك الأهلي المتحد مكانة متميزة كأفضل شريك مالي للعديد من الشركات في الكويت، موطداً علاقاته المبنية على الاستقامة والثقة مع جميع العملاء، وموفراً بذلك خدمات مصرفية مبتكرة تتفهم مختلف احتياجات العملاء وتدعمها في كل مرحلة من مراحل تطورها».

وأضاف زغلول في البنك الأهلي المتحد: الآن «يستطيع جميع عملائنا التحكم وإدارة جميع معاملاتهم المالية في أي وقت ومكان وذلك بفضل تواجد نظام المتحد B2B للخدمات المصرفية للشركات من خلال الهواتف الذكية. ويوفر نظام المتحد B2B العديد من الحلول المتكاملة التي تشمل إتمام مختلف المدفوعات المحلية والخارجية وتحويل الرواتب والمستحقات الدورية والتقارير المجمعة لعمليات التحصيل الإلكتروني بالاضافة الى بعض الطلبات والخدمات البنكية الالكترونية والتي تشمل طلب اصدار شيكات مصرفية بمختلف انواعها، طلب اصدار شهادة أرصدة / مصادقة على الحساب، طلب فتح حساب اضافي، طلب فتح/ تجديد ودائع، طلب اصدار شيك مصرفي مصدق و التواصل مع مسؤول الحساب الكترونيا بالاضافة الي العديد من الخدمات البنكية الالكترونية التي تهدف الى توفير الوقت وسهولة إجراء الخدمات البنكية المختلفة لقطاع الشركات».

وأوضح مساعد مدير عام إدارة التعاملات المصرفية في البنك الأهلي المتحد علي النقي. أن البنك الأهلي المتحد يسعى دائما إلى تطوير وتفعيل أحدث الحلول التكنولوجية لعملائه من الشركات، موضحًا أن تدشين هذا التطبيق الجديد جاء ترجمة للتوجهات المصرفية العالمية، مما يساعد على توفير تجربة مصرفية غير مسبوقة لعملائنا الحاليين والمستقبليين من المؤسسات والشركات.

وأضاف النقي: تتميز المجموعة المصرفية للشركات في البنك الأهلي المتحد بريادتها في مجال الخدمات المصرفية في السوق المصرفي الكويتي. حيث تقوم على توفير الرؤى والحلول لعملائنا في القطاعات المختلفة.

