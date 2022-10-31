ولي العهد استقبل بن ناجي وأبوصليب والياسين والصفران

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس المستشار محمد جاسم بن ناجي الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية والمستشار محمد عبدالله أبوصليب الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيس محكمة الاستئناف والمستشار يونس محمد الياسين الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه نائب رئيس محكمة الاستئناف.

كما استقبل سمو ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد جاسم بن ناجي ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد عبدالله أبوصليب والنائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران ونائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار يونس محمد الياسين ووكيل محكمة التمييز المستشار إسحاق حسين الكندري ووكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد ووكيل الديوان الأميري مدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب.

كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.

