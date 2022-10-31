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سموه استقبل الشايع وكايلي

رئيس مجلس الوزراء تسلَّم نسخة من تقرير ديوان المحاسبة


استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع حيث قدم لسموه نسخة من تقرير الديوان عن نتائج الفحص والمراجعة على الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية وتقرير أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021/2022.
واستقبل سموه في قصر السيف اليوم نائب رئيس البرلمان الأوروبي ايفا كايلي والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.
حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب الدكتورة جنان محسن رمضان ووكيل ديوان سموه الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سموه حمد العامر.


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