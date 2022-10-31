بيع الإجازات.. بلا سقف

الأولى

تحضيرا لجلسة مجلس الأمة يوم غد الثلاثاء التي قد تأخذ موضوعات الميزانيات منها حيزا واسعا، وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها امس على ضبط البنود الخاصة ببيع الاجازات الدورية للموظفين في الدولة.

وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عادل الدمخي ان اتفاقا قد تم بين اللجنة والحكومة على تخصيص مبلغ 300 مليون بدل نقدي للإجازات والتأكيد على أولوية الكويتيين وإزالة شرطي الامتياز ومضي عام لتكون سنويا وفتح السقف للتوزيع على أكبر شريحة من المواطنين. وافاد الدمخي بتوصل الجانبين الى توافق على إقرار 157 مليون دينار للصفوف الأمامية في الإطفاء والحرس الوطني ووزارة الدفاع والقطاع النفطي، و10 ملايين دينار لبدل الإيجار لمن أجرى البدل الإسكاني.

وقال مقرر اللجنة فارس العتيبي؛ خرجنا من لجنة الميزانيات باتفاق حكومي- نيابي على موضوع بيع الإجازات بالبنود المعلنة، على انه لا سقف لعدد أيام البيع بشرط ألا يقل عن 30 يوماً، ويحق للمواطن التقديم دون تقييد بموعد محدد، ويحق له بيع الإجازات سنوياً، ويقتصر البيع للكويتيين فقط، وإلغاء شرط الامتياز.

كما تقدم العتيبي باقتراح بقانون لتعديل قانون العمل بالقطاع الاهلي من مادة واحدة تقضي باستحقاق العاملين الكويتيين في القطاع الأهلي بيع رصيد إجازاتهم اثناء الخدمة لمن امضى عامين في الخدمة على الا يقل رصيد اجازاته عن 15 يوماً بعد صرف البدل النقدي، وذلك بغرض تشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتقديم الضمانات والاستحقاقات لهم ولمساواتهم مع نظرائهم العاملين في الجهات الحكومية.

من جانبه، قال النائب فيصل الكندري ان لجنة الميزانيات وافقت على ضم القطاع النفطي لمستحقي مكافأة الصفوف الامامية، ويبقى حسم القرار بيد مجلس الوزراء الذي نثق بانصافه لابنائه ممن عملوا وتعرضوا للمخاطر بذروة انتشار جائحة كورونا.

إلى ذلك وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في اجتماعها امس على المرسومين بقانونين بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالبطاقة المدنية، الصادرين اثناء وقت حل المجلس، وإحالتهما إلى مجلس الأمة للتصويت عليهما.

وفي موضوع مغاير، افاد النائب عبدالوهاب العيسى ان وزير المالية قد ابلغه عن موافقة الوزارة على اقتراحنا الخاص بإعطاء الأولوية للمشاريع الصغيرة لإشراكهم في فعالية winter wonderland القادمة وسيكون طلب المشاركة إلكتروني والمفاضلة بين المتقدمين عبر القرعة كما اقترحنا، لقطع دابر الواسطات والمحسوبيات.

من ناحيته، قدم النائب خالد الطمار اقتراحا برغبة لتثمين وتحويل قطع منطقة السالمية إلى النشاط الاستثماري ومعالجة ما يعانيه سكانها من المواطنين من الكثافة السكانية وسكن العزاب أسوة بغيرها من المناطق الأخرى.

ضوابط صرف بدل الاجازة

اعلن مجلس الخدمة المدنية بعد اجتماع له أمس تعديل ضوابط صرف الاجازات الدورية لموظفي الدولة والتي شملت:

يجوز التقدم بطلب صرف الرصيد سنويا على أن لا يتكرر بذات السنة.

أن يكون الموظف أمضى في ذات الجهة سنتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل.

أن لا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها.

