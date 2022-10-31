رئيس المجلس الأعلى للقضاء أدى اليمين الدستورية أمام سمو ولي العهد

الأولى

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس المستشار محمد بن ناجي الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية والمستشار محمد أبوصليب الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيس محكمة الاستئناف والمستشار يونس الياسين الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه نائب رئيس محكمة الاستئناف.

كما استقبل سمو ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد بن ناجي ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد أبوصليب والنائب العام المستشار سعد الصفران ونائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار يونس الياسين ووكيل محكمة التمييز المستشار إسحاق الكندري ووكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي.