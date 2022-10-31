الإثنين 31 أكتوبر 2022 ,6 ربيع الآخرة 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
ديوان Diwan
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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دوليه
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نرجو أن تقوم «نزاهة» بزيارات مفاجئة للوزارات ولا تنتظر فقط من يتقدم لها بالشكوى!
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